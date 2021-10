Borac sutra u Trebinju nakon pet godina: "Leotar srčan i borben, na nama da pokažemo zrelost i kvalitet!"

Posljednji put je Borac u Trebinju gostovao početkom novembra 2016. godine, kada je poražen u okviru Kupa Republike Srpske.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca će, poslije skoro pet godina, gostovati na stadionu Police u okviru m:tel Premijer lige BiH!

Devetog novembra 2016. godine, tadašnja ekipa crveno-plavih poražena je od Trebinjaca rezultatom 2:0 u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske.

Subota (14.00, TV Arena sport) rezervisana je za novi okršaj, a u međuvremenu su se dva tima sastala jednom u Banjaluci.

U drugom kolu tekuće sezone, Leotar je sačuvao mrežu u Platonovoj ulici (0:0), a iz tabora šampiona BiH najavljuju naplatu duga.

"Predstoji još jedna teška utakmica, znamo da u m:tel Premijer ligi BiH nema lakih mečeva. Leotar je jako nezgodna ekipa, pogotovo na domaćem terenu. Mislim da su dobro ukomponovali ekipu za ovaj dio prvenstva, došla im je nekolicina igrača koji su dali određeni kvalitet, pogotovo prema naprijed. Mislim da kolega Krunić to vodi jako dobro. Znamo da su srčani, borbeni, pogovoto pred domaćom publikom, da igraju timski, i na nama je da još jednom pokažemo zrelost i kvalitet. Da bismo bili u vrhu, potreban nam je pozitivan rezultat, a kad to kažem, govorim o tri boda. Smatram da je kvalitet na našoj strani, ali to treba dokazati i na terenu. Moramo da odigramo pametno, mudro kako bismo došli kući sa cijelim plijenom", istakao je, na konferenciji za novinare, trener Borca Nemanja Miljanović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Strateg crveno-plavih ima određenih problema sa sastavljanjem tima za ovaj meč – konkretno, na poziciji desnog beka.

"Trenutno ne možemo da računamo samo na Dinu Ćorića zbog žutih kartona, pa ćemo vidjeti koja nam je opcija na tom mjestu, šta možemo da uradimo, još uvijek nam je to pod znakom pitanja."

Miljanović dodaje da ekipa, nakon druge dvosedmične pauze u prvenstvu, izgleda svježe za nastavak proboja ka vrhu premijerligaške tabele.

"Pauza je dobro došla igračima jer su imali jako gost raspored. Ta utakmica koju smo odigrali protiv Lokomotive u Zagrebu je dobro došla onima koji su imali manju minutažu, odigrali su je dosta dobro. Mislim da dobro izgledamo, sad smo svježi, sad je do nas, da ponovo pokažemo zrelost, da znamo da igramo na rezultat. Od nas se traži da pobjeđujemo svaku utakmicu i da smo u vrhu, odnosno da imamo taj pobjednički mentalitet", zaključio je Miljanović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Novajlija u defanzivnoj liniji Strahinja Bošnjak imao je do sada jednu priliku da se dokaže šefu struke.

Bilo je to u Kupu BiH, u Olovu, kada je odveo Borac do vođstva protiv Stupčanice.

"Ispred nas je još jedno teško gostovanje. Igračima koji su imali veću minutažu prijala je ova reprezentativna pauza. Spremili smo se za utakmicu koja nas čeka u Trebinju, sigurni smo da neće biti lako jer igraju veoma dobro na domaćem terenu uz podršku njihove publike, ali imamo jasan cilj ispred nas. Mi smo Borac i uvijek idemo na maksimalan rezultat, a to je da se vratimo kući sa maksimalnim brojem bodova", ističe nekadašnji đak škole fudbala beogradskog Partizana.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 13. kolo

Petak:

Velež – Zrinjski (17.00)

Subota:

Leotar – Borac (14.00)

Željezničar – Tuzla siti (17.00)

Sloboda – Radnik (17.00)

Nedjelja:

Sarajevo – Posušje (17.00)

Široki Brijeg – Rudar Prijedor (17.00)