"Borac uvijek privlači pažnju, mnogi žele da pogledaju šampiona!" Krunić pred meč u Trebinju: Detalji će odlučiti!

Trener Leotara priznaje u najavi utakmice da je Borac favorit, ali ne otpisuje svoju ekipu nijednog trenutka.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje/Čedomil Mucović

Fudbaleri Leotara upisali su tri pobjede na posljednje četiri premijerligaške utakmice, te je raspoloženje na Policama na visokom nivou pred sutrašnje gostovanje Borca (14.00, TV Arena sport).

U naletu su i Banjalučani, koji nemaju poraz otkako je na klupu stigao Nemanja Miljanović, pa se očekuje izuzetno zanimljiv okršaj.

"Iskreno se nadam da možemo da odigramo dobru utakmicu. U meč ulazimo dosta hendikepirani jer tri igrača koja su iznijela dosadašnji dio prvenstva imaju po tri žuta kartona. Neće nastupiti Paranos, Milović i Sekulić, a ne mogu da računam ni na Mićunović. Sigurno će se to osjetiti na kvalitetu naše igre, međutim mišljenja sam da će detalji odlučiti utakmicu", rekao je za MONDO trener Leotara Branislav Krunić, koji je svojevremeno bio prvotimac Trebinjaca, ali i igrač i trener Banjalučana.

Borac je favorit i kvalitetnija ekipa, priznaje Krunić, ali nijednog trenutka ne otpisuje svoju ekipu.

"Teško je prognozirati da li možemo da ostvarimo dobar rezultat i šta bi to bilo. U ovom momentu važno je da odigramo dobro, da ne padamo u ritmu i formi koje smo do sada imali. Na nekim utakmicama ćemo uzimati bodove, na nekim nećemo. Od naredne četiri utakmice tri igramo kod kuće, te imamo priliku da zadržimo nivou i formu. Na kojim utakmicama ćemo osvojiti bodove - nije toliko bitno, važno je da stignemo do njih", kategoričan je Krunić.

Leotar se ove sezone nakon sedam godina vratio u m:tel Premijer ligu BiH.

"Na početku sezone je euforija stvarno bila velika, sada se malo stišala. Odigrali smo na startu dobru utakmicu u Banjaluci, vjerovatno nas je protivnik malo i potcijenio, imali su tada neke evropske utakmice, pa smo mi ostvarili taj pozitivan rezultat. Leotar, međutim, ima tradiciju, ljudi u gradu prate i podržavaju Leotar, Borac je uvijek protivnik koji privlači pažnju tako da očekujem dosta gledalaca koji će doći da vide domaći Leotar i šampiona", zaključio je strateg trebinjskog premijerligaša.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 13. kolo

Petak:

Velež – Zrinjski (17.00)

Subota:

Leotar – Borac (14.00)

Željezničar – Tuzla siti (17.00)

Sloboda – Radnik (17.00)

Nedjelja:

Sarajevo – Posušje (17.00)

Široki Brijeg – Rudar Prijedor (17.00)