Jedan od derbija na "Grbavici": U subotu moramo izaći kao nam je zadnja utakmica u životu, poručuje Tomislav Ivković!

U Sarajevu, Željezničar će ugostiti drugoplsirani tim na tabeli, ekipu Tuzla Sitija.

Izvor: FENA

Već u petak nastavlja se Premijer liga Bosne i Hercegovine utakmicama 13. kola. Na otvaranju ove runde sastaju se Velež i Zrinjski u mostarskom derbiju.

Fudbaleri Željezničara nakon pauze zbog nastupa reprezentacija nastavljaju prvenstvo Bosne i Herecgovine susretom sa Tuzla Sitijem.

Željezničar se nakon 12 odigranih kola nalazi na šestoj poziciji sa 15 osvojenih bodova, sa osam postignutih i deset primljenih golova.

U okviru 13. kola Premijer lige BiH Željezničar će na Grbavici dočekati ekipu iz Simina Hana, koja u ovoj sezoni ostvaruje odlične rezultate, a trenutno se nalazi na drugom mjestu sa bodom i utakmicom manje od Zrinjskog.

"Još jedan derbi protiv dobre ekipe koja je super vođena. Da ne igramo na "Grbavici" i da nemamo navijače kakve imamo, dao bih im ulogu favorita i prednost. Međutim, pošto igramo na našem stadionu to ne smijem napraviti, ovdje je sve moguće i barem ću dati jedan posto prednosti nama. Igrali smo sa njima u Tuzli, to nam je bila druga utakmica, možda smo odigrali dobro do 70. minute kada smo poveli, oni nisu imali dobar dan, ali su nas u finišu "samljeli" i nestali smo sa mape. To je ekipa koja ima jake individualce, koja je čvrsta i agresivna, koja želi igrati i nekako najbolja ocjena njihove igre je bila sa Zrinjskim u Mostaru gdje su igrali 1:1, tu su pokazali najbolje karakteristike. Moramo se spremiti na najbolji način da bi parirali takvoj ekipi" rekao je trener Željezničara Tomislav Ivković.

"Ako ne shvatimo utakmicu u subotu kao da nam je posljednja u životu ne moramo izlaziti na teren" dodao je on.

Prvotimac plavih Mustafa Mujezinović ističe da je atmosfera u ekipi odlična nakon dobro odigrane utakmice protiv Borca u Banjoj Luci.

"Znamo ekipu Tuzle Siti, imaju dosta individualnih igrača koji mogu napraviti razliku, mi moramo dati maksimum i uz naše navijače nadamo se da ćemo doći do pobjede" istakao je.

Utakmica se igra u subotu od 17 sati.

(MONDO/AGENCIJE)