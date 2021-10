Kroacija pobijedila Partizan 5:0, a Tuđman častio večerom: Slavio cijeli Zagreb, a Franjo šokirao trenera pitanjem!

Prisjetio se Vlak kako je bilo u dvomeču Kroacije (Dinama) i Partizana koji se i danas prepričava.

Partizan i Dinamo Zagreb, odnosno tada Kroacija, sastali su se u kvalifikacijama za Ligu šampiona u ljeto 1997. godine, što je bio prvi duel srpskih i hrvatskih klubova od rata.

Nije potrebno podsjećati kakva je atmosfera bila uoči tog dvomeča, pa se o njemu priča i danas - 24 godine kasnije. Partizan je prvi meč u Beogradu dobio 1:0, međutim u revanšu je Dinamo bio znatno bolji i slavio je 5:0, a trener "modrih" u tom trenutku bio je Marijan Vlak koji se u jednom podkastu podsjetio tog duela.

"To je bilo strašno, nevjerovatno... Izgubili smo u Beogradu 1:0, trebalo je to da riješimo, imali smo dosta promašenih zicera i onda izgubiš", prisjetio se Vlak u intervjuu za "Podcast Inkubator"

"Došli smo na stadion i izašli recimo sat i po ranije na teren, a kad smo izašli to je bilo takvo vrijeđanje... Opet, tako smo i očekivali, izašli smo namjerno da se 'izduvaju'. Gađali su cipelama, upaljačima, i onda smo izašli i nismo se preplašili. Nismo dobili, ali objektivno smo bili mnogo kvalitetniji od njih".

Bio je veliki pritisak u Zagrebu poslije poraza njihovog šampiona, pa su svi bili nevjerovatno motivisani za revanš, tako da je već do poluvremena na "Maksimiru" bilo 4:0, na kraju je pukla i "petarda".

"Na kraju je sve ispalo kao iz bajke, da oni dođu u Zagreb i dobiju pet komada. Oni su u hodniku već bili poblijedili. Goca Jurić je vikao gazi, a oni su samo stajali. Gotovo. Bjeković je bio tamo takođe u našem tunelu. Mi vičemo, oni su se tresli dok smo izašli napolje iz dugačkog tunela. Tu je i sreća bila, Ladić je odbranio penal, izmišljeni, ali to je bilo čudo...", prisjetio se Marijan Vlak tog duela u Hrvatskoj.

Naravno, nakon toga je bila opštenarodna fešta u Hrvatskoj, pa je organizovana i večera kod njihovog tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana koji je imao i jednu zamjerku.

"Ima jedna dogodovština sa pokojnim predsjednikom, ne znam da li da je ispričam...", zamislio se Vlak prvo.

"Imali smo večeru, dolazi ekipa i ja sjedam do Tuđmana. Imao je taj gard uvijek, pa mi kaže da je to moglo biti i bolje. Šutira me saigrač, ja ne reagujem, moglo je biti i bolje kad je već 5:0. Nije iz zafrkancije rekao, nego je ozbiljno to mislio. Ja ne smijem ništa da kažem...", nasmijao se bivši trener Dinama.