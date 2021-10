Zvezda čuva talente. jednog hoće i Real: Sanjaju da igraju na "Marakani" i daju golove u crveno-bijelom!

Crvena zvezda zvanično sačuvala dva najveća talenta iz škole.

Izvor: Promo/FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Najtalentovaniji fudbaleri iz Omladinske škole Crvene zvezde potpisali su nove profesionalne ugovore, pa su tako danas u medija centru predstavljeni Luka Lečić i Stefan Leković.

Lečić je rođen 2005. u Pljevljima i godinu dana je u klubu, pa je zaslužio da potpiše prvi profesionalni ugovor, dok je Leković, rođen godinu dana ranije, produžio saradnju sa Zvezdom, što je svakako odlična vijest pošto se već nedeljama spekuliše da ga intenzivno prati Real Madrid.

Njihov trener Nikola Jelić rekao je da je prezadovoljan ovim činom i veruje da će obojica jednog dana igrati u prvom timu, a mladi igrači nisu krili da je to i njihova želja.

"Velika mi je čast što sam u prilici da produžim ugovor sa Zvezdom. Zaista dajem sve od sebe na treninzima i utakmicama i ovo doživljavam kao svojevrsno prepoznavanje mog truda, što me dodatno motiviše da nastavim tako da radim. Za mene je Zvezda više od kluba, tu sam praktično od kad sam 'prohodao' i ne postoji mjesto na kom bih bio prije od ovog gde sam sad. Ponosan sam na to i zahvalio bih se svima koji su bili uz mene svo ovo vrijeme. Želja mi je da debitujem za klub i odigram što više utakmica u crveno-bijelom dresu", rekao je Leković za zvanični sajt.

Što se tiče Lečića, koji igra na sredini terena, već igra sa znatno iskusnijim fudbalerima.

"Ojsećaj je sjajan. Mogu sigurno da kažem da sam ostvario jedan od svojih snova, a to je potpisivanje ugovora sa Crvenom zvezdom, klubom za koji navijam cijelog života. Stigao sam prije godinu dana i mogu da kažem da su me svi odlično prihvatili, a posebna zahvalnost ide saigračima koji su me od prvog trenutka dočekali kao najrođenijeg. Što se tiče ciljeva u Zvezdi, želim da jednog dana zaigram na Marakani pred punim tribinama i naravno da postignem gol. Nije mi to primarni zadatak ni sada, ali volim da postižem pogotke. Što se tiče karijere i života, želja mi je da pre svega budem dobar čovek, a tek onda ide ono fudbalski, a to je da iz dana u dan postajem bolji, dok jednom ne budem najbolji i ispunim sav svoj potencijal", zaključila je nova nada Zvezde.