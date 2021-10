Mama me kaznila zbog škole, zato sam debitovao za Partizan: "Markec" se sjetio anegdote i prvog poziva Stanojevića!

Lazar Marković i trener Aleksandar Stanojević bili su u fokusu zvaničnog kanala UEFA Konferencijske lige pred utakmicu protiv Genta.

Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd/Printscreen

Fudbaleri Partizana spremaju se za četvrtak i novu utakmicu u Konferencijskoj ligi, možda i presudnu u borbi za prvo mjesto u grupi.

Nakon perfektnog starta i pobjeda nad Anortozisom i Florom, crno-bijeli će u Humskoj (četvrtak, 21.00) dočekati Gent u borbi za čelo tabele, a tim povodom Lazar Marković otkrio je jednu zanimljivu anegdotu o sebi i Partizanu.

Meč Partizan - Gent biće okršaj timova koji su u odličnoj poziciji da i narednog proljeća igraju u Konferencijskoj ligi, a zbog toga su Marković i trener Aleksandar Stanojević bili u fokusu zvaničnog YouTube kanala UEFA Konferencijske lige.

"Mi smo familijarno partizanovci. Odmalena smo naučeni da volimo Partizan", počeo je Marković priču.

"Sjećam se anegdote kad je trebalo da debitujem za Partizan. Mene majka nije pustila na pripreme ili neki turnir sa kadetima Partizana, jer nisam nešto bio dobar u školi. I onda je stigao poziv od šefa Stanojevića i tako sam debitovao. Tako se sve namjestilo, na kraju je ispalo kako je ispalo", sa osmijehom kaže Marković.

Popularni "Markec" je govorio o svom povratku u klub u kojem je ponikao.

"Potrebno mi je bilo da se vratim, zbog sebe prvenstveno. Bio sam prepun emocija kad sam podigao dres sa svojim brojem. Sad sam ja jedan od starijih i iskusnijih, vratio sam se iz inostranstva i naravno, imam veliki pritisak."

Trener Stanojević otkriva zbog čega je Marković danas važan dio tima Partizana.

"On ima najveći uticaj na našu ekipu, sa njegovom harizmom i ponašanjem. S druge strane, znam ga od 16. godine. Bio sam tad 2010. trener tima, stavio sam ga 2011. već kao startera. Imao je 16 i po golova i postigao je desetak golova te sezone. Iskočio je, postao reprezentativac i napravio dobru karijeru."

Na kraju, Marković kaže zbog čega je rad sa Stanojevićem za njega dobar.

"On je pomogao svim igračima, ne samo meni. On izvlači maksimum iz igrača i on prvi zna koliko je Partizan veliki klub i koje su tvoje emocije. On izvlači iz nas tu energiju", poručio je Lazar Marković za TV magazin Konferencijske lige.