Skandal! Vlahovića žestoko vrijeđali njegovi navijači: Ružne scene - saigrač ga branio, Srbin im se suprotstavio!

Ovo ne bi trebalo da se dešava...

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović blistao je tokom reprezentativne pauze u dresu Srbije i sa tri gola vodio ekipu do pobjeda nad Luksemburgom (1:0) i Azerbejdžanom (3:1), međutim po povratku u klub ga nije sačekala topla dobrodošlica.

Razlog za to je odluka Vlahovića da odbije ponudu Fiorentine da produži ugovor, iako je to prema riječima predsjednika kluba Roka Komisa to najveća plata u njihovoj istoriji, pa je to brzo stiglo do navijača koji su svoje nezadovoljstvo pokazali na jučerašnjem meču protiv Venecije.

Fiorentina je izgubila na gostovanju u "gradu ljubavi" (1:0), a Vlahović se našao na meti uvreda pojedinih navijača koji su mu skandirali ružne stvari jer nije želio da prihvati uslove koji mu ne odgovaraju.

Italijanski mediji prenose i da su mu sa tribina dobacivali "gobbo di merda", što je inače najčešće uvreda za navijače Juventusa koje u Firenci ne podnose, posebno jer je taj klub više puta u istoriji uspio da im ukrade velike fudbalere. Posebno ih je zabolio Roberto Bađo, a u posljednje vrijeme Federiko Kjeza.

Pošto se spekuliše da bi Vlahović mogao da pređe u Juventus na ljeto, jasno je na šta su aludirali, ali bilo je i znatno odvratnijih izraza koje ne želimo da prevodimo.

Izvor: Profimedia

"Gazeta delo Sport" piše da je Fiorentinu na gostovanju pratilo 750 navijača, a kada su igrači prišli da ih pozdrave nakon poraza neko je signalizirao Vlahoviću da se skloni, uz nove uvrede, a iako je Lorenco Venuti pokušao da spriječi skandal i smiri navijače - nije uspeo u tome.

Vlahović je pokazao navijačima da je uvijek poštovao dres Fiorentine, ali evidentno je da je poslije ovoga njihova veza "pukla" i da je srpskom napadaču sada samo na pameti da promijeni sredinu.

Vlahović je u Fiorentinu došao iz Partizana još kao tinejdžer, a na 93 meča dao je 35 golova.