Šok intervju! Kežman otvoreno o svađi sa Vidićem i Mijatovićem - sukobi u reprezentaciji Srbije o kojima se ćutalo!

Mateja Kežman progovorio o tome zbog čega je imao sukobe sa tadašnjim saigračima u reprezentaciji - Nemanjom Vidićem i Peđom Mijatovićem.

Mateja Kežman je jednom prilikom otvoreno progovorio o svađama i sukobima u fudbalskoj reprezentaciji Srbije u vrijeme kada je on igrao za nju. Kakav je sukob imao sa Nemanjom Vidićem, šta se desilo na treningu, da li ga je Vidić izbacio iz reprezentacije, zašto je Peđa Mijatović tvrdio da ga je on ispalio - o svemu tome govorio je Kežamn.

Prvo o Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Kežman kaže da je bila poremećena atmosfera u reprezentaciji.

"Petko je do tada bio ikona Srbije. On je od tima koji je bio katastrofa napravio tim koji je Španiju na koljena. Petko je zaista sjajan trener, stručnjak i divan čovjek koji je htio najbolje ali očigledno nije očekivao da će javnost zbog odluke da uvede svog sina da igra zaboraviti preko noći sve ono što je uradio dobro za reprezentaciju. On je 10 dana bio na stubu srama. Bio je to stravičan napad javnosti. On se tu izgubio. Mi igrači smo stali tada uz njega", priča Kežman.

O sukobu sa Nemanjom Vidićem, Kežman je takođe otvoreno govorio. na početku je naglasio da su on i Vidić bili cimeri u reprezentaciji 3-4 godine.

"Izlazili smo u grad zajedno i dan danas smo prijatelji. Nemanja i ja smo imali jedan sukob na terenu. On nije mogao da igra jednu ili dvije utakmice pošto je imao crveni karton ali je trenirao sa svima nama. I tri dana pred utakmicu sa Holandijom na treningu, u toj igri me je udario jedno 2-3 puta u nogu.

- Daj Nemanja, ajde malo mirnije. Nema potrebe tako. Utakmica je za 3 dana.

- Kako treniram, tako i igram. Šta se žališ, fudbal je muška igra, odbrusio mi je Vidić.

Sledeći duel – meni dolazi lopta, on se zalijeće i ja postavim lakat malo više i opalim ga u lice. On tu skoči:

- Šta je ovo?

- Kako treniram tako i igram", ispričao je Kežman.

A onda naredna akcija - lopta dolazi do Kežmana a Vidić uleće klizeći sa obje noge.

"Sljedeći put kad mi je dolazila lopta Nemanja se zaleti i klizeći start u mene sa obje noge otpozadi. Bukvalno me okrenuo naglavačke. Tu sam koljeno malo povrijedio. Srećom bilo je samo nagnječenje meniskusa. Poslije smo pričali o svemu i kasnije smo bili ok. Ali ja poslije tog prvenstva nikada nisam dobio poziv za reprezentaciju. Ne znam zbog čega. Neko je poslije pokušao da preko njega opere svoju odluku da me ne zove u reprezentaciju pa su rekli kako Vidić navodno uslovio – ili će igrati on ili ja. Ja jesam igrao sjajno ali je on u tom trenutku bio veći igrač. Poslije sam pričao sa Nemanjom i rekao mi je da to nije imalo nikakve veze sa njim", ispričao je Kežman.

Sukob sa Peđom Mijatovićem se desio zbog utakmice sa Rusijom. Tada je Milovan Đorić vodio reprezentaciju.

"Peđa Mijatović i Savo Milošević su bili prva dva špica, a Drulović i ja smo tu bili kao veliki talenti i neka nova generacija. Đorić je šest dana priprema uigravao Peđu i Savu za utakmicu, a mi smo bili u drugom planu. Ni oni ni mi nismo znali šta Đorić planira. Milovan nas je jutro pred utakmicu pozvao i rekao – djeco vi danas igrate. Mi smo bili u čudu, kako oni ne igraju, pa oni se spremaju sve vrijeme, oni su ipak Peđa Mijatović i Savo Milošević. Milovan je rekao da ga to ne zanima da on vidi nas dvojicu u naletu, da smo mi nova generacija i da hoće da mi igramo a da će on sa njima to riješiti", priča Kežman i nastavlja:

"Sastanak u u podne, prije ručka. Peđa dolazi i kaže - Momci samo da se pozdravim, ja ne mogu da prihvatim odluku da danas ne igram. To je iznad nekih mojih rezona.

Potom se zahvalio Đoriću i saigračima, izvinio se i napustio hotel. Poslije utakmice zove me Peđa i kaže da sam ga ispalio. I tada mi on kaže da ima informaciju da sam ja dva dana prije utakmice znao da ću igrati a da sam se pravio lud. Ja sam mu ispričao šta se zaista desilo, i poslije je on sklopio cijelu priču tako da je taj odnos izglađen."

