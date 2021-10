Istina o Ronaldu i misterioznim majkama njegove djece: Niko ne zna ko su, Kristijano plaćao za blizance iz laboratorije!

Mnogo je nepoznanica iz ljubavnog života portugalskog superstara, a nakon vijesti da on i njegova djevojka Georgina Rodrigez čekaju blizance, ponovo su isplivale na površinu brojne teorije i malo poznate informacije.

Izvor: Profimedia/Instagram/cristiano/printscreen

U četvrtak je iz Engleske odjeknula vijest da Kristijano Ronaldo i njegova djevojka Georgina Rodrigez čekaju blizance, pa će tako poslije četvoro djece, Portugalac postati otac još dva djeteta.

Ronaldo je na Instagramu, gdje ga prati 360.000.000 ljudi, objavio sjajnu vijest, ali to je mnoge navelo da se zapitaju malo više o Kristijanu, njegovoj djeci i misterioznim majkama djece o kojim se ništa ne zna.

Zapravo, Ronaldov ljubavni život je prepun misterija i mračnih tajni. Poznato je odavno da ga je Ketrin Majorga tužila za navodno silovanje u Las Vegasu 2009. godine, a tokom njegove karijere, smjenjivale su se brojne djevojke u njegovom životu.

Od 2016. je u vezi sa Georginom Rodrigez (26), koja će postati i majka blizanaca naredne godine, ali ova manekenka je zapravo jedina za koju se zna o tome da je zatrudnjela s Kristijanom.

Georgina je Ronaldu već rodila njegovo četvrto dijete, Alanu Martinu (4), a sada će ovaj nevjenčani par dobiti još dvoje djece.

Ipak, u Portugalu je velika tema godinama bila to što je Kristijano svog prvog sina Kristijana juniora (11) i blizance Evu i Matea (4) dobio vještačkom oplodnjom.

Postoje brojne spekulacije o tome zašto je Ronaldo i dalje neoženjen i zašto nije otkrio identitet majki Kristijana mlađeg, kao i blizanaca.

Sve je počelo kada je Ronaldo sa 26 godina samo odjednom objavio da je postao otac, objasnivši da su sva roditeljska prava prebačena na njega i da majka Kristijana juniora neće imati nikakav kontakt sa njim.

Nije poznato da li se ovdje radilo o aferi za jednu noć ili ga je rodila surogat majka, Ronaldo je jednom prilikom otkrio da ni njegov sin još ne zna ko mu je majka.

"Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom djevojkom ili nekom drugom, ili je postojala surogat majka. Nikad nikom nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Kristijano odraste, reći ću mu istinu, jer on to zaslužuje, jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem", rekao je Ronaldo u emisiji Džonatana Rosa.

Izvor: Profimedia

Što se tiče njegovih četvorogodišnjih blizanaca, britanski mediji su otkrili da je Ronadlo koristio usluge surogat majke. Navodno su djeca bila začeta u laboratoriji u Los Anđelesu, a dio dokumenata je postao dostupan javnosti. Ime majke se ne vidi, jer se takvi podaci strogo čuvaju, a djeca su rođena u razmaku od jednog minuta. Taj podatak bio je važan, zbog toga što su mnogi spekulisali da Eva i Mateo zapravo nisu blizanci, ali je ova činjenica odagnala makar te sumnje.

Vodeća američka advokatica u području surogat roditeljstva Stefani Kabaljero rekla je da je Ronaldo sigurno otac te djece, pretpostavljajući da ona potiču iz "serije embriona", usput razjasnivši i zbog čega je sve to obavljano u Kaliforniji.

Ova američka država je "raj" za surogat roditeljstvo, dok je u Portugalu to strogo zabranjeno zakonom, naročito jer Ronaldo nije oženjen.

"Nijedan portugalski sud ne bi priznao nikakav dogovor između Kristijana i surogat majke, pa bi takav dogovor bio proglašen nevažećim", rekla je ona, a prenio je "Dejli Mejl".

Cijeli proces funkcioniše ovako: klijent najprije bira ženu koja donira jajnu ćeliju, na osnovu opširne baze podataka agencije koju je odabrao. Medu podacima su njihove fotografije, razni detalji iz biografije kao što su životne navike ili zdravstveno stanje. Odabrana donatorka dobija uobičajenu nadoknadu od oko 7.000 evra.

Tako je Ronaldo mogao da kao "iz kataloga" bira donatorku jajnih ćelija za njegovu buduću djecu. Od svega toga, agencija za blizance ubira honorar od 140.000 evra za cijeli proces, od čega samo 40.000 ide surogat majci.

Ono što je takođe mnogima smetalo u ovoj priči o Ronaldu i njegovoj djeci je taj što majke djece vjerovatno ni ne znaju kome su rodile djecu. To je zbog strogih uslova diskrecije i prava na privatnost, pa se tako ženama koje su donirale jajašca i surogat majkama koje su iznijele trudnoću najčešće ni ne kaže šta je na kraju bilo sa tom djecom.

Jedan portugalski sveštenik Žoao Rodriges je otvoreno kritikovao Ronalda zbog toga što "ide protiv Boga" ovakvim odlukama, a navodno, neki Ronaldovi stari prijatelji vjeruju da je njegova odluka da sam odgaja djecu podstaknuta traumama iz djetinjstva.

Ronaldov otac Žoze Dinis Aveiro je postao težak alkoholičar po povratku iz rata u Africi, a umro je kada je Kristijano imao 20 godina. To je ostavilo velike "ožiljke" na Ronalda, dok drugi spekulišu da je Kristijano samo izuzetno narcisoidna osoba...