Kristijano za Junajted kao Džordan za Čikago Bulse: Ronaldo mu opet sačuvao posao, a Solskjer ga diže u nebesa!

Nevjerovatni Portugalac je još jednom bio junak svog tima.

Izvor: Profimedia

Kao po ko zna koji put otkako je Ole Gunar Solskjer preuzeo ekipu, Mančester junajted je u finišu uspio da se sačuva i spasi svog trenera neugodnih pitanja.

Iako Junajted nije pobijedio, već je remizirao 2:2 protiv Atalante, nakon meča svi pričaju o junaku "crvenih đavola" Kristijanu Ronaldu.

Legendarni Portugalac je nastavio da vuče Junajted naprijed i kada im ne ide dobro, pa je tako dva puta spasavao svoje saigrače.

Prvo je u nadoknadi prvog poluvremena izjednačio na 1:1, a onda je to ponovio u nadoknadi drugog dijela igre, kada je bio strijelac za 2:2. I odmah je uslijedila izjava Solskjera o prvoj zvijezdi tima.

"Kristijano je za nas kao Majkl Džordan za Čikago Bulse. On je jednostavno nevjerovatan i ako želite jednog igrača da mu naiđe teška šansa, to je on", rekao je Solskjer o junaku utakmice.

"Niko ne može da dovede u pitanje karakter ovih igrača. Oni se jednostavno ne predaju i uvijek nastavljaju dalje. Morali smo da napravimo neke promjene i one su urodile plodom", rekao je Solskjer o remiju Junajteda u Italiji.

Tim golovima Ronalda, Junajted se održao na mjestima koja vode u osminu finala Lige šampiona, ali situacija u njihovoj grupi je vrlo napeta: