Veliki igrač donio veliku pobjedu, ovo nema nigdje u Evropi: Željko Obradović poslije utakmice uradio ono što ne voli!

Trener crno-bijelih odstupio od svoje prakse i ovog puta morao da govori o jednom svom igraču - junaku pobjede. O ambijentu je rekao da je takva atmosfera ne postoji u drugim halama na kontinentu.

Izvor: MNPRESS

Željko Obradović i njegov tim ostvarili su dosad najslađu i najveću pobjedu. U drami u krcatom "Pioniru" lider Partizana Kevin Panter srušio je Huventud.

Poslije utakmice, "Žoc" je pohvalio Amerikanca, govorio o mladosti svog tima, neiskustvu, greškama, kao i ambijentu za koji je rekao da ne postoji nigdke u Evropi.

"Pripremali smo se za utakmicu kao i za svaku do sada, probali smo da shvatimo šta je najbitnije u igri Huventuda i da probamo da to spriječimo. Iz te 'pik' igre bilo je par lakih poena. Analizirali smo prvo poluvrijeme i iz te jedne situacije primili smo 11 poena, ali nije bio toliki problem odbrana koliko napad", rekao je on.

"U odbrani nije bila dovoljna agresija sa loptom u pojedinim trenucima, a u pojedinim trenucima bilo je i konfuzije oko toga koju odbranu igramo. Zato kažem da bi i igrači na klupi trebalo da slušaju, jer se često prave greške i ako ne slušaš dovoljno, onda praviš grešku. To je stvar koncentracije, mladosti i neiskustva u našem timu, ali insistiraćemo na tome, pa ćemo vidjeti dokle ćemo da dođemo".

Obradović je izlaganje nastavio pričom o slavlju na kraju meča.

"Velika pobjeda za nas, poslije tri četvrtine negativnog rezultata nismo odustali, borili smo se do kraja uz nevjerovatnu podršku navijača. Znači nam ova pobjeda u emotivnom smislu, navijači su se radovali, svi smo se radovali, dobili smo velikog protivnika, koji je znao da igra dobro, igrao je dosta dobro cijelu utakmicu, alina kraju je veliki igrač sa dva nevjerovatna šuta odlučio utakmicu".

Partizanov trener rekao je da nerado ističe igrače, ali da sada mora to da uradi.

"Ne volim da ističem igrače, ali istakao sam Pantera jer je zaslužio da se istakne. Potrebno je istaći šta je uradio, ali zasluga je čitavog tima što smo se vratili u utakmicu, a vratili smo se u utakmicu u prvim minutima te četvrtine bez njega, dakle odbranom. Može da se priča o timu".

"Žoc" je o Panteru dodao i...

"To samo pokazuje koliku želju imaju. Srećan sam kao trener što ih imam kao najiskusnije igrače, kao primjer mojim momcima u svemu, od odnosa kako rade, kako se ponašaju, a vjerovatno je sad i to da su oni ojsetili ovo sa tribina. Kad neko tako reaguje, onda uživa u tome što radi. Kad sam prve razgovore sa njima obavio, pokušao sam da im objasnim, a oni znaju šta je Partizan. To je jedinstveno, Partizan je po tome jedinstven, ovakve atmosfere nema u Evropi. Znate koliko godina radim, to možda mogu da poredim sa navijačima Panatinaikosa, možda Makabija, ali nisu prestali da nas bore do kraja, utoliko je radost veća".

Partizan će sljedeću utakmicu odigrati u subotu protiv FMP-a.

"Pozivam navijače da dođu u subotu protiv FMP-a, koja nam je izuzetno bitna. Molim ih da dođu na utakmicu protiv FMP-a, da probamo da nastavimo ovu seriju pobjeda".