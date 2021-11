Nejmara ispalio Lajpcigov klinac - "Ja nikad ne promašujem": Brazilac se pravio pametan, Mađar ga ućutkao golom!

Zanimljiva scena u finišu utakmice Lige šampiona.

Izvor: Profimedia/Streamable.com/Printscreen

Fudbalerima Pari Sen Žermena u posljednje vrijeme stvari ne idu baš kako su očekivali, pošto su u Ligi šampiona upisali i drugi remi u četvrtom meču.

U završnim minutima meča ostali su bez pobjede nad Lajpcigom u tom takmičenju, a junak njemačkog kluba Dominik Soboslaji je poslije utakmice iskoristio priliku da "pecne" Nejmara.

PSŽ je vodio u Lajpcigu 2:1 još od 39. minuta, kada je Žoržinjo Vajnaldum sa dva pogotka donio prednost njegovom timu, ali je u 92. minutu uslijedio penal za Nijemce.

Mladi mađarski internacionalac Soboslaji je riješio da preuzme odgovornost, a poslije meča je otkrio šta se dešavalo kada mu je prije udarca prišao Nejmar.

Brazilac je želio da omete Mađara, ali mu to nije pošlo za rukom.

"Nejmar me je pitao hoću li da postignem gol. Rekao sam da hoću i pitao me je jesam li siguran. Rekao sam: 'Da, ja nikad ne promašujem'... To je tako", nasmijao se mladi Mađar.

I to je zaista istina - ovaj 21-godišnjak je protiv PSŽ-a izveo 11. penal u karijeri i postigao je 11. pogodak sa "bijele tačke", čime je donio važan bod Lajpcigu.