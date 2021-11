Razočarani smo, ali idemo dalje: Partizan napravio korak unazad, Stanoje poslao kratku poruku!

Prekinut je niz pobjeda crno-bijelih u Superligi Srbije, a Aleksandar Stanojević je kratko komentarisao rezultat.

Izvor: TV Arenasport screenshot

Poslije remija protiv Proletera, prvog kiksa lidera Superlige Srbije ove sezone, trener Partizana Aleksandar Stanojević uputio je kratku poruku.

"Razočarani smo, čestitam Proleteru, igrali su pošteno, borili su se do kraja, mi smo ušli loše, nema šta da kažem, to je to. Teško je pobijediti svaku, idemo dalje", sportski je izjavio uz čestitku trener crno-bijelih.

Ekipe poslije ovog vikenda odlaze na dvonedjeljnu pauzu zbog utakmica srpske reprezentacije, a ih čekaju završne bitke jesenjeg dijela sezone, u koje Partizan ulazi sa šest bodova više uz odigran meč više u odnosu na Zvezdu.

(MONDO)