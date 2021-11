Ćavi odmah "udario" na Pikea - Ja sam ti šef: Zabranio mu jednu stvar koja mu je godinama dozvoljena!

Nema popusta ni zbog bivšeg saigrača.

Izvor: Profimedia

Ćavi Ernandez je poslije dugih pregovora preuzeo Barselonu i odmah je počeo da zavodi red. Uveo je pet pravila kojih fudbaleri moraju da se pridržavaju, a u suprotnom ih čekaju kazne.

Prvi je Ćavija na iskušenje stavio Đerar Pike, fudbaler sa kojim je igrao punih osam sezona u Barseloni, a sada mu je postao šef, međutim nema popusta ni za njega. Čim je novi trener Barse čuo da bi Pike mogao da mu naruši autoritet, reagovao je i hitno ga spriječio da bude prvi neposlušni.

Naime, Ćavi nije dozvolio Pikeu, jednom od kapitena kluba, da gostuje u popularnoj TV emisiji "El Hormiguero". U pitanju je humoristička emisija u kojoj Pike često učestvuje, ali kod Ćavija to ne prolazi.

Novi trener Barselone ne dopušta javne nastupe bez preke potrebe, tako da je Pikeu tražio da otkaže gostovanje.

Štoper je to i učinio, bez pravljenja problema, pa će ubuduće morati da se navikne da rjeđe gostuje na televiziji. Pike je inače često u javnosti, povremeno to čak nije ni u vezi sa fudbalom, tako da Ćavi želi to da smanji, dok ćemo sve manje viđati i postove igrača Barselone na društvenim mrežama.

"Čvrstom rukom" želi do autoriteta u Barseloni, a za sada nije naišao na otpor.