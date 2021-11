Postaće velikan, natjeraće svijet da priča o njemu: Sergej objasnio sve o Vlahoviću - "on je izvanredan!"

Mladog srpskog fudbalera hvalio iskusniji kolega, čovjek sa ogromnim iskustvom u Seriji A.

Izvor: MN PRESS

Srbija u Portugalu (nedelja, 20:45) igra za plasman na Mundijal, a samo pobjeda nam kupuje kartu za Katar. Da bismo trijumfovali potrebno je da dobru partiju odigraju ofanzivci, barem na papiru jači dio našeg nacionalnog tima.

U tu grupu spadaju i golgeter Fiorentine Dušan Vlahović i jedan od najboljih igrača Lacija godinama unazad, Sergej Milinković-Savić.

Upravo je vezni igrač tima iz Rima pred ključni meč pričao o svim kvalitetima koje Dušan poseduje, a koji bi mogli da mu pomognu da postane jedan od najboljih igrača na svijetu!

"Dobar? On nije dobar, on je izvanredan! Siguran sam da to i statistika potvrđuje. Međutim, mislim da je on tip igrača koji se i dalje nervira kada ne igra dobro, tako da će definitivno postati bolji i natjeraće svijet da priča o njemu. I na treningu i na utakmicama nikada ne shvata olako šanse, gladan je za postizanjem golova i pobjedama. Sviđa mi se što želi da se dokaže i postaće jedan od velikana", otkrio je SMS.

Vlahovićevi golovi u Italiji to i potvrđuju. Prethodne sezone postigao je 21 u prvenstvu, a i ove je na dobrom putu. U tekućoj sezoni bio je strijelac osam golova na prvih 12 ligaških mečeva, a nadamo se da će sjajnu formu nastaviti i u nacionalnom timu.

Uvertiru je napravio pogotkom protiv Katara, u ubedljivoj pobjedi (4:0) u Beogradu.