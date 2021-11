Oni na bod - mi na pobjedu, oni u baraž - mi u Katar: Sergej se zagrlio sa saigračima poslije meča pa poručio: TO JE TO!

Poslije pobjede "orlovi" su se zaglili i poručili svima da su veliki tim.

Izvor: MN PRESS

Srbija je na Svjetskom prvenstvu, heroj je Aleksandar Mitrović, a cijela nacija je u transu poslije nevjerovatno neizvjesne završnice i velike pobjede "orlova".

Jedan od onih koji su 90 minuta bili na terenu i dali veliki doprinos tokom cijelih kvalifikacija je Sergej Milinković Savić!

"Zaslužili smo, držali smo loptu 90 minuta, oni su očigledno išli na bod, mi na pobjedu. Idemo u Katar, oni u baraž i to je to", rekao je on.

Zagrlio se pred kamerama vezista Srbije sa svojim saigračima Milošem Veljkovićem i Filipom Kostićem, a onda nastavio:

"Za mene je sigurno, velika stvar što idemo dva puta zaredom na Svjetsko prvenstvo, mislim da to nije bilo dugo. Mi smo odradili ono što je naš trener tražio. Gađali smo to prvo mjesto godinu dana i to smo uspjeli", rekao je on.

Filip Kostić je dodao da naš tim nije presjekao rani gol koji je pao u drugom minutu.

"Nije nas presjekao, ušli smo skoncentrisani u ovu utakmicu, kao što sam rekao idemo na pobjedu. Ovo je pobjeda za nas, pobjeda za Srbiju i sada idemo u Katar", dodao je Kostić.

Milinković Savić se potom ubacio i naglasio da je tim rastao iz meča u meč, a da je ovo krajnji rezultat.

"Dobili smo puno na samopouzdanjuu i iz utakmice u utakmicu smo igrali bolje i bolje, presrećni smo zbog ovoga i idemo da slavimo!", dodao je on, a na kraju pozvao cijeli tim da se okupe:

"Ajde svi, ajde svi zajedno", rekao je on, a onda je uslijedilo ovo u svlačionici:

