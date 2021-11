Piksi prije godinu dana rekao da će odvesti Srbiju na Mundijal: Voditeljka ostala u šoku, a on još nije bio ni selektor!

Samopouzdanje kojim je ubjedio i FSS da ga angažuje.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/Printscreen

Prije godinu dana Srbija je propustila šansu da se plasira na Evropsko prvenstvo pošto je ispala na penale protiv Škotske, a vrlo brzo je Ljubiša Tumbaković smijenjen i krenuli smo u potragu za novim selektorom.

Piksi je bio veoma razočaran reprezentacijom, nazvao nas je "medicinskim fenomenima", a potom je gostujući na K1 televiziji, kada je počelo da se priča da bi mogao na klupu Srbije, poslao jasnu poruku rukovodstvu FSS da krene po njega - zato što ima jasnu viziju i plan.

U pitanju je gostovanje od prije skoro godinu dana, preciznije od 16. decembra 2020, kada je Dragan Stojković nastupio sa takvim samopouzdanjem da je i voditeljka ostala bez teksta.

"Recimo, vi ste selektor i vaš zadatak da nas odvete u Katar 2022. godine?", glasilo je pitanje Jovane Joksimović koje je odmah prekinuo budući selektor, pošto nijednog trenutka nije kod njega postojala dilema da bi sa aktuelnim igračkim kadrom mogao da nas odvede na Mundijal.

"Ja znam da bih nas odveo. Sto posto bih. Kako? Tako lijepo...", rekao je Piksi.

"Znam. Verujem u to što radim i to što radim znam da je dobro. I ja znam da bih od tih igrača dobio maksimum maksimuma", dodao je on.

Samo 11 mjeseci kasnije, sve što je rekao je i ostvario.