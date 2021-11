Provocirao Srbina, pa dobio brutalan odgovor: Milan nije dao gol, ali se o njegovom potezu priča! (VIDEO)

Srpski fudbaler Milan Makarić reagovao na proslavu rivala i postao hit u Danskoj.

Izvor: Twitter/FrederikVejby/printscreen

Srpski fudbaler koji je svojevremeno bio i najbolji strijelac Superlige nije postigao gol u 16. rundi prvenstva Danske, ali je obilježio susret koji je njegov tim igrao. Alborg je savladao Sonderjiske, a Milan Makarić (26) skrenuo pažnju na sebe odgovorom na provokaciju rivala.

Nakon što je Emil Holm u 35. minutu postigao gol za šokantnu prednost gostiju, obje ruke stavio je na uši, što je iznervrialo protivničke igrače. Na njegovu nesreću, rezultat se ubrzo promijenio, a nekadašnji golgeter Radnika iz Surdulice mu nije ostao dužan.

Alborg je izjednačio svega nekoliko minuta kasnije, a Makarić napravio isti potez!

Ovoga puta je on sa rukama na ušima provocirao Holma i to na samo nekoliko centimetara ispred njegove face. Bila je to poruka da Alborg, koji je bio veliki favorit u ovom meču, nema namjeru da se preda i da neće tolerisati provokacije sa druge strane.

Tako je i bilo u nastavku meča, kada je već većih problema trećeplasirati tim danskog šampionata, uz još dva gola, stigao do važne pobjede. Ostali su u vrhu tabele, odmah iza Mitjilanda i Kopenhagena koji su najbolji klubovi u zemlji!

Makarić je ove sezone postigao četiri gola na 15 ligaških mečeva, uz još tri pogotka u kupu. Iako nije efikasan kao što je bio u Surdulici, očigledno Alborgu mnogo znači na terenu.

Pogledajte kako je to reagovao na provokaciju:

Makaric er bare en mand!pic.twitter.com/IZIZZF6yrq — Frederik Vejby (@FrederikVejby)November 22, 2021

Ovako trenutno izgleda tabela u Danskoj: