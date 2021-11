Ovo je bio Solskjerov plan, propao je zbog Ronalda! Legenda optužila klub - doveli Kristijana samo zbog Mančester sitija

Pogled čuvenog fudbalera na tešku situaciju na Old Trafordu.

Izvor: Profimedia

Ole Gunar Solskjer napustio je Mančester junajted poslije još jednog razočaravajućeg nastupa i rezultata, a o njegovom odlasku sa Old Traforda i dalje se priča.

Poznati engleski fudbaler i nekedašnji premijerligaški as Pol Merson ima teoriju prema kojoj se Solskjeru sve što je planirao srušilo kada je stigao Ronaldo iz Juventusa. I obrazložio je na koji način.

"Žao mi je Ole Gunar Solskjera. Imao je plan za start ove sezone, nakon što je prošlu završio na drugom mjestu. Jurio je dugo Džejdona Sanča iz Borusije Dortmund i konačno ga je dobio. Isto tako je dao i Edinsonu Kavaniju još godinu. Tu se nazire ono što je htio", počeo je on.

"Ideja je bila da Kavani igra svaku drugu utakmicu, na jednoj strani bi bio Sančo, na drugoj bi bio Rašford, tu je i Mejson Grinvud... Imaš sve za tempo, snagu, energiju, mladost, veštinu... Sve. A, onda, tek što je počela sezona, dobija Ronalda", napisao je kolumnista "Skaj sportsa".

Izvor: Profimedia

"Mislim da je u tom trenutku sve samo bacio kroz prozor. Od prvog dana od kada je Ronaldo tu, oni nisu bolji tim sa njim", dodao je Merson.

Englez je podsjetio da je nemoguće da neko odigra 29 utakmica bez poraza bez određenog stila igre, na koji je trebalo samo nadograditi Sanča. "Sa Ronaldom u timu, nemate to oružje i ne možete više da igrate na kontranapade. A Bruno Fernardeš bio je prošle godine njihov najbolji igrač, a ove jedva da je dodirnuo loptu", naveo je Merson.

Prema njegovom mišljenju, od Ronaldovog dolaska sve se urušilo, a Junajted ga je doveo samo zato što je i Mančester siti htio da ga dobije.

"Oni nisu zvali Juventus da pitaju da li je on slobodan. Pomislili su 'Ne možemo da dopustimo da ode u Mančester siti, dovoljno je loše to što završavaju ispred nas svake godine u svakom slučaju", napisao je Merson u analizi teške situacije na Old Trafordu.

Merson je podsjetio da je Solksjer pokušao da igra bez Ronalda protiv Evertona, da to nije prošlo (1:1) i da je zato morao da ga vrati.

"Jurili su Sanča 18 mjeseci i doveli su ga, ali on ne igra tu igru", rekao je Merson o lijevom krilu koje na 14 utakmica za Junajted nema ni gol, ni asistenciju.

Izvor: Profimedia

"Ljudi kažu da im Sančo nije bio potreban, ali on je bio perfektan za igru na kontranapade. Sada ne mogu da igraju tako, a plan je potpuno bačen", dodao je kolumnista "Skaj sportsa".

Junajted je u problemu, a Kristijano Ronaldo prema Mersonovom mišljenju nije dio rješenja.

"Ovo je problem koji će trajati. Navijači vole Ronalda, on je kralj i ne shvatite me pogrešno, on je jedan od najboljih igrača na svijetu, ali on je Ahilova peta u ovoj situaciji. Tip je legenda, sa rekordima koje je ostvario, ali to ne važi za danas. Ljudi će reći da on radi posao i a daje golove, ali Junajted mora da igra kao tim da bi osvajao trofeje, a ne da ima nekoga ko će da stoji ispred i da postigne 20 golova u sezoni. Potreban im je tim. On je legenda i ne napadam ga, on će ostati upamćen kao jedan od najboljih koji su ikad igrali fudbal, ali napadaju me od prvog dana kada sam rekao da su se udaljili od šanse da osvoje titulu onog dana kada je došao. A, to nije Solskjerova krivica - on ga nije doveo!", naveo je između ostalog bivši igrač Arsenala, Aston vile i reprezentacije Engleske.

Junajted je sada u potrazi za novim trenerom, a engleski mediji od prošle noći nagađaju da bi trener Pari Sen Žermena Maurisio Poketino bio spreman da odmah da otkaz u Parizu i da dođe na klupu "crvenih đavola". Takođe, pominju se i imena Zinedina Zidana, Brendana Rodžersa, Erika Ten Haga...