"Čeka nas utakmica karaktera!" Trener Željezničara pred derbi u Tuzli: Biće više borbe nego fudbala!

"Igrači treba da pokažu zašto su tu ili zašto ne mogu biti tu."

Izvor: Armin Herić, fkzeljeznicar.ba

Sarajevski Željezničar u pretposljednjem jesenjem kolu m:tel Premijer lige BiH, u jednom od derbija runde, gostuju na Tušnju ekipi Slobode.

I jedni i drugi u velikom derbiju traže bodove koji bi mnogo značilo pred proljećnu borbu za plasman na evropsku scenu.

"Situacija je normalna, kao i do sada. Momci dobro treniraju, pripremamo se za tešku i zahtjevnu utakmicu, obzirom na vremenske neprilike i stadion na Tušnju koji nije idealan, gdje će biti puno više borbe nego fudbala. U posljednjoj utakmici nisam bio zadovoljan odbranom, brojem oduzetih lopti, energije i agresivnosti. Imali smo probleme u toku utakmice i to u sutrašnjoj utakmici mora da bude na najvišem nivou, da neki igrači koji će ući u ekipu pokažu zašto su tu ili zašto ne mogu biti tu. To je utakmica karaktera i na kojoj se pokazuje na kome Željezničar može da gradi šampionsku ekipu u budućnosti", istakao je u najavi meča trener Željezničara Tomislav Ivković.

Defanzivac Aleksandar Kosorić takođe očekuje teške uslove za igru.

"Teren je u jako lošem stanju i biće potrebna maksimalna koncentracija jer će i najmanji detalj odlučiti pobjednika. Očekuje nas rovovska borba, mi smo se spremali na najbolji način. Gledali smo da se uigravamo u sličnim uslovima i da se naviknemo. Mislim da će ekipa koja se prije navikne na uslove u datom momentu odnijeti bodove. Ko se prije navikne biće mu lakše i imaće prednost", rekao je Kosorić.

Utakmica u Tuzli igra se u subotu od 15 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 18. kolo

Subota:

Leotar – Velež (13.00)

Zrinjski – Posušje (15.00)

Sloboda – Željezničar (15.00)

Nedjelja:

Rudar Prijedor – Tuzla siti (13.00)

Radnik – Borac (15.00)

Široki Brijeg – Sarajevo (15.00)