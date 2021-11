"Ne priprema se ražanj dok je zec u šumi!" Zrinjski na putu ka tituli, ali Jakirović "spušta loptu"!

Zrinjski "grabi" ka trofeju, ali strateg Mostaraca ističe da je urađeno tek pola posla.

Trijumfom nad Tuzla sitijem (0:2) u prošlom premijerligaškom kolu Zrinjski je osigurao osvajanje jesenje titule, ali i prišao na samo korak od klupskog rekorda u m:tel Premijer ligi BiH.

Bila je to sedma vezana pobjeda Mostaraca u bh. eliti, te im nedostaje još jedna kako bi ponovili podvig selekcije iz 2014. godine, kada je osvojena treća titula u istoriji kluba.

"Već sam ranije govorio da idemo iz utakmice u utakmicu i uopšte nismo mislili o tome. Imamo, međutim, još dvije utakmice do kraja i o tome 'tupim' i igračima, da nema opuštanja do kraja polusezone jer želimo da do kraja polusezone u svim utakmicama. Jasno je da sad, kad smo došli na sedam pobjeda, želimo da izjednačimo rekord, to je u krvi svakog sportiste, tako mora da bude. Želimo pobjedom da se oprostimo od naših navijača, to je sve što želimo. Još smo motivisani, imamo energije. Naravno, to je odgovornost i obaveza za proljećni dio sezone, prije kojeg treba dobro da se odmorimo, napravimo dobre pripreme i nastavimo gdje smo stali u jesenjem dijelu", rekao je trener "plemića" Sergej Jakirović u najavi meča.

Zrinjski je na sjajnom putu da dođe do šampionske titule, ali Jakirović "spušta loptu na zemlju".

"Jako je bitno kako ćemo odraditi prelazni rok, da ne bude nekih nepredviđenih i neplaniranih odlazaka. Dovešćemo ciljano par igrača, gdje mi smatramo da nam je potreban dodatni kvalitet i poboljšanje konkurencije. Na pola smo puta, ne treba 'pripremati ražanj dok je zec u šumi', ali sigurno smo na dobrom putu i sigurno da smo glavni favoriti za titulu, po svemu prikazanom do sada. Cilj je da i nakon pauze nastavimo u tom svjetlu."

Povratnik u m:tel Premijer ligu BiH veliki je dužnik Zrinjskom.

"Posušje je jedina ekipa, uz Radnik, kojoj nismo postigli gol i koju nismo pobijedili i imamo jako izražen motiv da to sutra i napravimo. Bez imalo okolišanja, bez imalo potcjenjivanja protivnika, želimo tri boda. Trener Stipe Balajić je donio određene promjene, pobijedili su na nekim utakmicama koje nisu bile nimalo lake. Naravno, sve zavisi sutra od vremenskih uslova i terena kojima moramo da se prilagodimo kako bismo stigli do željene pobjede", navodi Jakirović.

Utakmica u Mostaru igra se u subotu od 15 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 18. kolo

Subota:

Leotar – Velež (13.00)

Zrinjski – Posušje (15.00)

Sloboda – Željezničar (15.00)

Nedjelja:

Rudar Prijedor – Tuzla siti (13.00)

Radnik – Borac (15.00)

Široki Brijeg – Sarajevo (15.00)