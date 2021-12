Tomislav Ivković pred okršaj "Želje" sa Širokim Brijegom: Jaki su kao ekipa, pojedinačno ne!

Željezničar derbijem sa Širokobriježanima završava prvi dio sezone.

Fudbaleri Željezničara u posljednjem, 19. kolu prvog dijela sezone, u nedjelju, 5. decembra (15.00 časova), na Grbavici dočekuju ekipu Širokog Brijega.

Šef stručnog štaba Tomislav Ivković istakao je na konferenciji za novinare da njegova ekipa spremno dočekuje utakmicu.

"Igramo sa ekipom koja je vrlo slična nama, koja se dosta promijenila, jaki su kao ekipa, nisu pojedinačno. Imaju dobru seriju rezultata, digli su se na tabeli. I nama i njima je posljednja utakmica, želimo završiti polusezonu na najbolji mogući način. Mislim da smo sposobni da odigramo još jednu kvalitetnu utakmicu i zbog same atmosfere koja vlada u gradu, barem od strane Manijaka koji se spremaju da naprave spektakl i da pomognu ovoj mladoj ekipi da završi sezonu na najbolji mogući načun,a to je pobjeda. Neće biti lako doći do nje, ali mislim da smo sposobni i karakterni da tu utakmicu završimo kao što bi svi željeli", istakao je Ivković.

Smatra da su njegovi igrači do sada dali maksimum, "tako da ova utakmica neće odlučivati o njihovoj sudbini".

"Jednostavno će im to biti još jedna utakmica u nizu u kojoj će htjeti pokazati i dokazati da imaju kvalitet i karakter da ostanu u klubu", izjavio je hrvatski stručnjak.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH, 19. KOLO

Petak

Zrinjski - Leotar (18.00)

Subota

Posušje - Rudar Prijedor (13.00)

Sarajevo - Velež (13.00)

Borac - Sloboda (15.00)

Nedjelja

Tuzla siti - Radnik (15.00)

Željezničar - Široki Brijeg (15.00)

