Krunić pred meč protiv Zrinjskog: Sjećam se da je Leotar jednom neporažen u Mostaru, igrao je Luka Modrić!

Trener Leotara Branislav Krunić povešće u petak ekipu u Mostar na megdan protiv Zrinjskog u posljednjem 19. kolu jesenjeg dijela m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Mostarski "plemići" će u petak juriti poboljšanje klupskog rekorda, dok će trebinjski tim probati da što skuplje proda vlastitu kožu na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Tako je barem najavio trener Trebinjaca Branislav Krunić, koji ima velikih kadrovskih problema, a na ruku mu ne idu ni drugi parametri.

"Ako statistički sagledamo stvari, nama ništa ne ide na ruku u ovom momentu. Zrinjski je ubjedljivo prvi, vezali su osam pobjeda, imaju najefikasniji napad, najbolju odbranu, a mi se nalazimo u seriji od četiri poraza. Takođe, nama će nedostajati veliki broj igrača. Milović, Prebiračević i Marko Perišić imaju kartone, Todorović je na pozajmici iz Zrinjskog i nema pravo nastupa, Mićunović je već odavno povrijeđen, Đurić je povrijeđen protiv Veleža, a pod znakom pitanja su Paranos i Zec. Takođe, tradicija nije na našoj strani, jer je Leotar samo jednom uspio da ostane neporažen protiv Zrinjskog u Mostaru. Dobro se sjećam te utakmice prije gotovo 18 godina, jer je na drugoj strani bio Luka Modrić, kasnije najbolji fudbaler planete. Bez obzira na sve, mi ćemo pokušati da damo maksimum, jer u borbi za opstanak bitna je i gol razlika i gledaćemo da što 'skuplje prodamo kožu' protiv Zrinjskog, koji je apsolutni favorit", rekao je Krunić.

Izvor: Profimedia

Prema njegovim riječima, izostanak velikog broja igrača za neku utakmicu tokom sezone je normalna stvar u fudbalu.

"Nama se to dešava već drugi put, a to je prilika za igrače koji ih mijenjaju da pokažu svoj kvalitet i pokažu koliko klub može računati na njih u nastavku prvenstva. Mislim da im svima to treba biti jedan dodatni motiv. Ne sumnjam da im neće nedostajati motivacije, jer to nije bio slučaj ni za jednog igrača u proteklih 18 kola. Na neki način, susret protiv lidera na tabeli je neka vrsta nagrade za njihov trud i rad tokom cijele sezone", dodao je šef struke Leotara.

Utakmica 19. kola, posljednjeg kola m:tel Premijer lige BiH prije zimske pauze, između Zrinjskog i Leotara na rasporedu je u petak na stadionu "Pod Bijelim brijegom" od 18 sati uz direktan prenos na TV Arena sport.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH, 19. KOLO

Petak

Zrinjski - Leotar (18.00)

Subota

Posušje - Rudar Prijedor (13.00)

Sarajevo - Velež (13.00)

Borac - Sloboda (15.00)

Nedjelja

Tuzla siti - Radnik (15.00)

Željezničar - Široki Brijeg (15.00)

Standings provided by SofaScore LiveScore

(mondo.ba)