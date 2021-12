I ja sam navijač Zvezde, ali moramo zajedno da pobijedimo u ratu: Stanković ponovo o zvižducima - "imali smo taktiku"!

Trener Crvene zvezde otkrio kako je trebalo da izgleda meč protiv gradskog rivala, a kako će biti na gostovanju u Kruševcu.

Crvenoj zvezdi predstoji gostovanje u Kruševcu, a Dejan Stanković najavio je taj težak meč za aktuelnog šampiona. Napredak ove sezone igra sjajno na domaćem terenu, pa crveno-bijelima neće biti lako "pod Bagdalom".

Stanković je na konferenciji govorio o Milošu Degeneku, o čijem se odlasku iz kluba posljednjih dana. Pored toga, objasnio je situacije sa meča protiv Voždovca, ali i najavio Napredak, čijeg trenera Đuričića izuzetno cijeni.

Ipak, očekivanja su u Crvenoj zvezdi uvijek ista - ide se na pobjedu.

"Očekivanja se ne mijenjaju i ciljevi su isti. Pred nama je teško gostovanje. Svaka tri dana smo na terenu i osjeti se umor i fali malo energije, ali volja i odnos su uvijek pravi. I za ovu utakmicu se spremamo kao da je posljednja, znamo koliko nam znači. Još malo ih ima do polusezone i sve su bitne. Optimistično gledamo na sve. Sutra će najjači tim izaći u Kruševcu", počeo je Stanković.

Moraće Crvena zvezda da se privikava uslovima za fudbal u Kruševcu, a što prije to uradi - biće joj lakše.

"Moraćemo što prije da se adaptiramo na teren, od prvog minuta. Trener Đuričić radi odličan posao, stil mu je prepoznatljiv, ekipa je puna samopouzdanja. Zna u svakom momentu šta radi, odlična tranzicija, oduzimaju lopte, odmah je pas u napred i napad na dubinu. Zahtjevni su kao protivnik. Uz dužno poštovane, cijenim njegov rad, iskusan je trener i 'stari lisac'. Čestitam mu na svemu što je uradio do sada. Nadam se da je bolje zdravstveno i da će biti na klupi da se pozdravimo. Nama ništa sem pobjede ne igra. Iskusna su ekipa. Marjanović mi se sviđa fudbalski. Mnogo pričamo o njemu, lider na terenu, gdje god da ga staviš - snalazi se vrhunski, pokazao je to i u Kragujevcu protiv Radničkog, gdje je ušao sam u dvije šanse, dao gol. Takođe, napadač Bačanin, dobro zadržava loptu, otvara prostor. Naravno, i naš Vasiljević. Sticajem okolnosti, dva puta je bio na priprema sa nama, na Divčibarama je doživio tešku povredu. Za njega je bitno da brani i gradi karijeru. Stamen je, visok, tehnički dobar golman, imaće motiv da se dokaže", rekao je trener Zvezde.

Što se tiče zdravstvenog stanja, ponovo će nekoliko fudbalera biti odsutno.

"Samo Sanogo i Nikolić su van stroja. Dragović se vratio, Živković takođe, biće u protokolu obojica, a Dioni neće. Ima tu istegnuća, problema, ali gledamo velike stvari. Neće igrati samo onaj koji baš ne bude mogao.

Napredak je tek jedan korak u nizu ka ciljevima koje Zvezda ima. Intenzitet je jak, mečevi na svaka tri dana, a bliže se nova gostovanja.

"Mnogo su važne utakmice. Ključne su u nizu koji vodi do završetka prvenstva, ali ne mislim da će one odlučiti ko će biti prvi. Da, imamo dva teška gostovanja, Napretku i TSC-u, pogotovo će biti nezgodno jer igramo na svaka tri dana. Tu je i Braga. To je praktično utakmica kao šesnaestina finala Lige Evrope. Možeš da napraviš nešto ogromno za klub i navijače. Biće nam teško. To su dva jaka fronta, ali nećemo odustati. Utakmice će biti ključne i moraju se dobiti. Tako razmišljamo", otkrio je Dejan Stanković.

Nakon meča protiv Voždovca govorio je o zvižducima sa tribina, a tada navijači nisu bili prezadovoljni partijom aktuelnog šampiona. Ima malo i do doziranja, odnosno umjerenog trošenja energije.

"Zamor možda, ali zasićenost ne. Odnos im je maksimalan. Ne može svaki put da se bude briljantan i da to bude kako treba. Moja taktika protiv Voždovca je bilo da sa malo napora dođemo do maksimalnog učinka. Nismo mi riskirali da smo mogli da izgubimo, ali nismo bili onakvi na šta je publika navikla. Ima i do taktike, izašli smo 4-4-2. Mogli smo dati još jedan ili dva gola, a cilj je bio da sa manje energije dođemo do punog učinka. Razumijem, navijač Zvezde ima pravo da očekuje od nas i bolje, i jače, i efikasnije, ali ne možemo od drveta da ne vidimo šumu. To je maraton koji trčimo, da li će to biti sprint ili ćemo nekad da hodamo, sve ulazi u službu cilja - titule. Navijač Zvezde ima pravo da pokaže šta misli, ali izjave poslije meča koje dajem su takve da ja budem previše emotivan. Mnogo emotivno sve doživljavam. Kada bi izbacili to obraćanje poslije utakmice, o nekim stvarima ne bi ni pričali. I ja sam prije svega navijač Zvezde i hoću da zaštitim igrače, ali hajde da budemo svi zajedno. Čeka nas dosta bitaka da pobijedimo u 'ratu'."

Imala je Crvena zvezda i ubedljive pobjede koje, po mišljenju Dejana Stankovića, nisu naišle na mnogo komentara u javnosti.

"U Lučanima smo pobijedili 5:1, pa Spartak 3:0, niko tad nije pitao može li brže ili efikasnije. Može i brže i bolje, ali i to je odabir igrača i taktike i svega kako bismo imali utakmicu pod kontrolom. Nisam želio previše rizika i umora. Htio sam i da odmorim igrače, a niko ne priča o tome ko je bio van tima usljed kadrovskih problema. Oslanjam se na svakog prvotimca, jer svi zaslužuju dres Zvezde. Bitan je konačan cilj, dobili smo zaostalu utakmicu. Utakmice se igraju na svaka tri dana, a korekcije se vrše u hodu", istakao je nekadašnji vezni fudbaler.

On zna kako je igrati u napornom ritmu, pa sa svojim fudbalerima u hodu riješava sve probleme koji se pojave.

"Na kraju svodimo račune. Nemamo vremena da vidimo dal je neko mogao bolje da centrira, zatvori ili skoči. Sigurno da jeste, ali prosto nemamo dovoljno vremena između utakmica. Gledam da ih osvježim i odmorim, da im um i telo budu spremni za sve to. Može bolje, pričam o tome, više kroz analizu, nego sam rad na terenu. Nezgodno je delovati u visokom intenzitetu kad se igra na tri dana. Ali da, analiza, priča i korekcije kako bi se ispravilo šta treba", zaključio je Stanković.