Mislim da je žrijeb završen na fer način: Oglasio se i Pep Gvardiola o velikoj greški UEFA

Španac ne kritikuje nadležne zbog krupnog previda.

Izvor: YouTube/Man City

Kontroverzni žrijeb za osminu finala Lige šampiona morao je da bude ponovljen poslije greške, pa su zbog toga mnogi klubovi ljuti na UEFA.

Međutim, menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola šalje pomirljiviju poruku. Njegov tim je najprije naknadno izvučen u paru sa Viljarealom, nakon što je prethodno napravljena greška pa su nepropisno opet spojeni španski tim i Mančester junajted.

Na ponovljenom izvlačenju tri sata kasnije, "građani" su žrijebom spojeni sa Sportingom.

"Hoćete moje mišljenje o žrijebu? Mislim da će se to dogoditi ponovo", rekao je pomirljivo Španac. "Sve je bilo fer. To je bila greška i takve stvari mogu da se dogode - trenerima, igračima, a i UEFA može da pogriješi, takođe. To je fer. Bila bi greška da nisu ponovili žrijeb i ostale bi sumnje", rekao je Gvardiola.

U danu kada mnogi oštro napadaju krovnu fudbalsku asocijaciju, Španac je ipak na njenoj strani.

Siti je u grupnoj fazi imao težak posao i ipak je završio prvi, sa bodom više od drugoplasiranog Pari Sen Žermena, protiv koga je kod kuće slavio 2:1, dok je u Francuskoj bilo 2:0 za Mesija i saigrače.