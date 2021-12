"Isto mislim i stojim pri tome" Burna konferencija Partizana: Stanojević podigao glas - Nisam čitao i ne interesuje me!

Aleksandar Stanojević govorio je i o prethodnoj konferenciji Partizana zbog koje se digla velika bura u javnosti.

Izvor: MONDO/Nebojša Marković

Aleksandar Stanojević održao je burnu konferenciju za medije nakon meča Partizana i Anortozisa (1:1) nakon što su se crno-bijeli plasirali u šesnaestinu finala Konferencijske lige.

Zamjerio je navijačima što su zviždali igračima i skandirali protiv rukovodstva u trenutku dok se "lomila" utakmica, povisio je ton u trenutku dok je govorio o tome, spomenuo da bi mogao čak i da ode iz kluba, a na današnjoj konferenciji za medije pred meč sa Metalcem nastavio je priču o tom događaju.

Upitan da li je gledao kako su ljudi reagovali na njegovu konferenciju, poručio je da nije, iako to inače čini.

"Inače to radim, ali nisam gledao i ne interesuje me ništa vezano kako će ko i kako da reaguje. Ja reagujem kako osjećam, a šta će biti neka vrijeme pokaže", rekao je Stanojević.

"Uvijek cu reći kako osjećam, a baš se bavim i komentarima. Sad se nisam bavio, fokusiran sam kako da preživimo ove dvije utakmice, ostalo ćemo vidjeti", dodao je trener Partizana koji je rekao da nikada ne govori u afektu, pa ni u ovoj konkretnoj situaciji.

"Šta mene može da isprovocira sa ovolikim stažom? To je vaša stvar i ne ineresuje me vaše mišljenje koji je razlog, to je vaša stvar. Ne vidite nikakav razlog? Neću da vam objasnim, niste vidjeli razlog. Objasnio sam tada."

Nakon što je upitan da dodatno pojasni svoj riječi došlo je do polemike kada je Stanojević malo i povisio ton.

"Šta mogu više da objasnim od onoga što sam rekao, da nacrtam? Jesam li bio dovoljno jasan, mislim da jesam. Možete da kažete da se slažete ili ne, ne znam iz kog interesa mi postavljate pitanje, možete da se slažete ili ne, ali nemam više šta da kažem sem toga. Isto to mislim i stojim pri tome, šta hoćete još da kažem na to...", zaključio je Stanojević koji je na konferenciji za medije govorio i o stanju Rikarda Gomeša i dugim temama.

