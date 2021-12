Muslimović odbio Junajted - bilo mu dosadno kod Fergusona! Jeo hladan grašak, pa se vratio u Švedsku jer je "bio bog"!

Nevjerovatna priča nekadašnjeg napadača reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler brojnih italijanskih klubova Zlatan Muslimović otkrio je do sada nepoznate detalje iz svoje karijere.

Navodno je 1999. godine Geteborg za koji je tada igrao imao utakmicu sa Mančester junajtedom, a 17-godišnjak u napadu švedskog tima je zapao za oko Aleksu Fergusonu.

"To je bila jedna fenomenalna priča. Bili smo s Geteborgom na pripremama u Južnoj Africi i igrali smo protiv Mančester junajteda. Oni su željeli da ja dođem na probu, a znam da mi je direktor došao i rekao da idem za Mančester kad se vratimo kući", rekao je za "Elta TV" Muslimović.

Sa njim je tada u Junajted otišao i veliki talenat Bojan Đorđić, kasnije fudbaler Crvene zvezde. On je kod ser Aleksa ostao, ali Muslimoviću se nije svidjelo.

"Bilo mi je drago, a sa mnom je otišao i Bojan Đorđić. Tada sam dobio jednu hraniteljsku porodicu, živio sam s nekom bakom i dedom... Budite se ujutru, čeka vas hladni grašak u 6 ili 7 ujutro, a uz to sve živjeli smo u maloj sobi. Bilo mi je toliko dosadno da sam igrao igrice na mobilnom, igrao sam zmijice", rekao je Muslimović.

Na kraju je istakao da se i pored sjajnih treninga vratio u Geteborg gdje je imao šansu da igra.

"Opet, kad odete na trening, imate sve. Te sezone je Mančester uzeo trostruku krunu. Nekome je to dobro i imponuje mu, ali meni nije. Ja sam tada u Geteborgu bio bog, sve sam pobijedio s njima i željeli su me za prvu ekipu. Davali su mi sve najbolje uslove, ne znam da je to neko imao kao 17-godišnjak pa sam se vratio. Bilo je to jedno lijepo iskustvo, ali nije sve za priču."