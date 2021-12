U Banjaluci niče fudbalski trening-centar - na ponos dva kluba: BSK i Spartak 2013 imaće čime da se pohvale!

U blizini Velesajma u Banjaluci, biće izgrađen fudbalski teren sa vještačkom travom, uz sve prateće objekte, koji će koristiti selekcije BSK-a i Spartaka 2013.

Izvor: Promo/OFK Spartak 2013

Na pet minuta "hoda" od Banjalučkog velesajma, zahvaljujući upravi dva fudbalska kluba u gradu na Vrbasu, BSK-a i Spartaka 2013, niče trening-centar koji će mnogo značiti mlađim selekcijama ova dva sportska kolektiva!

U neposrednoj blizini Tehnološke škole, biće izgrađen teren sa vještačkom travom uz sve potrebne prateće objekte, a prema riječima predsjednika Spartaka Aleksandra Vrhovca za MONDO, sa projektom se krenulo početkom ove godine.

"Malo nas je, međutin, stopiralo finansijsko ulaganje u BSK. Nije to mala stvar, smatramo da je infrastuktura osnov svega, stvaranje mogućnosti za dobar trening, to je osnov svakog kluba. Bez toga bilo koji klub ne može da postoji, pa tako i mi djeci iz svog kluba moramo da omogućimo idealne uslove za trening. Započeli smo taj projekat, a možda smo ga malo i zapostavili jer smo imali cilj ulazak u Regionalnu ligu, ali odlaskom nekoliko igrača iz Spartaka umanjila se mogućnost da se plasiramo u viši rang. Naravno, u dogledno vrijeme i sa Spartakom, kao i sa BSK-om, za cilj imamo ulazak u viši rang", istakao je Aleksandar za naš portal.

Igor Vrhovac, direktor BSK-a i Spartaka 2013, svjestan da je ovaj projekat za nekoga "mala obična stvar". Međutim...

"Za nas je to veliko! Pravimo teren na kojem neće moći da se igraju zvanične utakmice osim utakmica 8+1. To su lige za igrače do 12 godina, ali teren zadovoljava sve potrebe treninga. Osim tog trenažnog terena sa vještačkom travom i reflektorima, planirana je teretana, prostor za vježbanje, staza za trčanje oko kompletnog objekta i ti neki prateći sadržaji koji će pomoći da taj objekat bude samoodrživ. To bi trebalo da bude na jednom mjestu i da bude, osim Spartaka, otvoreno za još neke ljude koji planiraju da treniraju, da rade... Zato kažem da je za nas taj projekat veliki, sve bi bilo 'upakovano' u jednom i pružiće, prvenstveno, djeci iz Spartaka i BSK-a uslove za razvoj", naveo je Igor, ističući da će izgradnja jednog ovakvog kompleksa znatno olakšati razvoj i funkcionisanje.

"Znači nam da seniori Spartaka i BSK-a mogu da dođu nakon 20.00 ili 21.00 čas. Imaćemo veću brojnost na treninzima i da će se igrati ljepši i bolji fudbal. Sad imamo problem u BSK-u i Spartaku da je seniorski trening u 16.30, što nam ne odgovara jer je riječ o amaterskoj ligi, amaterskom fudbalu, gdje ljudi rade i moraš da im omogućiš da mogu da dođu na trening. Dio igrača ide u školu, dio je na fakultetu, neki rade, to su neke stvari koje su pravile problem."

U planu je i održavanje donatorske večeri, koja je zakazana za utorak, 21. decembar, u krugu Banjalučkog velesajma, sa početkom u 19 časova.

"I to smo planirali drugačije od ostalih. Nećemo praviti klasično donatorsko veče gdje će ljudi doći, imati obaveznu uplatu, rezervaciju stola uz određenu nadoknadu. Pravimo donatorsko veče gdje nam je ideja sa skupimo neke ljude iz privrednog i poslovnog života Banjaluke, koji su u određenim strukturama i na određenim pozicijama u gradu, državi, da vide šta radimo. Nismo politički opredijeljeni, ne želimo da zovemo ljude po nekim političkim stvarima. Jednostavno, planiramo da predstavimo klub, projekat koji radimo i plan za budućnost", ističe Igor, navodeći da rukovodstvo kluba sve što radi – radi samo.

Izvor: Promo/OFK Spartak 2013

"Za sada 'guramo' sami, Spartak kao klub nije nikada dobio ništa, ni teren, ni zemlju za teren, za razliku od većine klubova koji imaju teren koji je Grad dao na trajno korištenje. Mislimo da i mi zaslužujemo bar neku pomoć ljudi koji mogu da pomognu."

Od ove sezone, oformljena je i ženska selekcija, pod imenom BSK-Spartak 2013, koja se takmiči u Prvoj ligi Republike Srpske.

"Ušli smo u realizaciju ženskog kluba prije preuzimanja BSK-a. I ženski fudbalski klub je isto trebalo da se zove Spartak 2013, ali kad smo ušli u BSK, kad smo preuzeli klub, odlučili smo da napravimo taj jedan potez odmah na početku da ta dva kluba faktički budu u jednom", navodi Igor.

Zanimalo nas je, svakako, na kraju – da li je, kada su u pitanju dugoročni planovi, moguća fuzija BSK-a i Spartaka 2013?

"O tome ne razmišljamo, to nije opcija. Spartak je klub za sebe, BSK isto tako. Sad smo malo 'zakočili' napredak Spartaka u viši rang prebacivanjem igrača u BSK. Međutim, Spartak vodimo svojim putem, BSK isto tako svojim", kategoričan je Aleksandar, na kraju razgovora za naš portal.

Pogledajte kako će izgledati trening-centar u Banjaluci, na ponos BSK-a i Spartaka!