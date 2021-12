Molim vas, nemojte to više da mi šaljete: Objavljeni podaci predsjednice kluba, navijači je šokirali porukama

Ima navijača koji su spremni i da na ovakav način pomognu klubu.

Izvor: YouTube/TV Palmeiras/FAM/Screenshot

Brazilski klub Palmeiras osvojio je Kopa Libertadores i sezonu završio kao trećeplasirani u prvenstvu, a navijači žele da budu sve jači u budućnosti i zbog toga su samoinicijativno počeli da uplaćuju novac.

I to ne na račun kluba, nego na račun predsjednice Lejle Pereire koja ih je zamolila da to ne rade.

Tokom jedne od konferencija na kojoj je Pereira govorila, otkriveni su njeni podaci, između ostalog i broj njenog bankovnog računa, a najvatrenije pristalice Palmeirasa su to vidjele kao šansu da pomognu klubu. Uplaćivali su novac prethodnih nedjelja, pa je predsjednica morala da reaguje.

"Sinoć, nakon što su otkriveni moja adresa i broj socijalnog osiguranja, primila sam na stotine zahtjva za transfer novca. To je neverovatno. Kad sam to vidjela, pomislila sam da su me napali hakeri.Ali kako mogu biti hakeri mogu da me napadnu ako prebace novac na moj račun? Nikada prije nisam vidjela ništa slično. Ima navijača Palmeirasa koji uplaćuju novac na moj račun kako bismo mogli dovesti novog napadača...", rekla je Pereira i dodala:

"Čak su to napisali u komentarima, koga žele da dovedem. To je zaista nevjerovatno!"

Lejla Pereira inače nije otkrila koliko novca su joj navijači uplatili, ali je rekla da će sve što je pristiglo prebaciti na račun Palmeirasa, međutim nada se da više neće pristizati. Umjesto toga, poručila im je da postanu članovi kluba.