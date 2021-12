Ovo nisu uspjeli ni Vidić, ni Stanković, ni Matić: Dušan Tadić prvi podigao tri "Zlatne lopte" FSS!

Specijalna nagrada pripala je Aleksandru Mitroviću, dok je najbolji trener Dragan Stojković Piksi.

Fudbalski savez Srbije (FSS) je na sjednici Izvršnog odbora donio odluku da prihvati prijedlog Stručnog odbora o dodjeli priznanja za sportska ostvarenja u 2021. godini.

Odlučeno je da nagrada za najboljeg igrača pripadne Dušanu Tadiću, a za najboljeg trenera Draganu Stojkoviću.

To je "deža vi" sa izbora iz 2016. godine, s tim da su ovoga puta Tadić i Piksi zajedno napravili uspjeh. Fudbalska reprezentacija Srbije direktno se plasirala na Svjetsko prvenstvo, a oni s među najzaslužnijima za to, dok je Tadić uz to igrao i nevjerovatno za Ajaks.

Posebnu nagradu "Zlatni gol" dobio je Aleksandar Mitrović, strijelac gola u 90. minutu protiv Portugala kojim je Srbija izborila plasman na Mundijal, a priznanja će biti dodijeljena u četvrtak 23. decembra.

U prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi održana je sjednica Izvršnog odbora kojom je predsjedavao Nenad Bjeković, zamjenik predsjednika FSS. Usvojeno je nekoliko odluka, izdvajamo najvažnije.

Ovo je treća nagrada Tadiću za igrača godine, što još niko nije uspio, dok je Piksiju druga za najboljeg trenera.

NAGRADA ZA NABOLJEG IGRAČA

2021. godine Dušan Tadić (Ajaks)

2020. bez dobitnika

2019. Dušan Tadić (Ajaks)

2018. Aleksandar Mitrović (Fulam)

2017. Vladimir Stojković (Partizan)

2016. Dušan Tadić (Sautempton)

2015. Nemanja Matić (Čelsi)

2014. Nemanja Matić (Benfika/Čelsi)

2013. Branislav Ivanović (Čelsi)

2012. Branislav Ivanović (Čelsi)

2011. Aleksandar Kolarov (Mančester siti)

2010. Dejan Stanković (Inter)

2009. Miloš Krasić (CSKA Moskva)

2008. Nemanja Vidić (Mančester Junajted)

2007. Nikola Žigić (Rasing Santander/Valensija)

2006. Dejan Stanković (Inter)

2005. Nemanja Vidić (Spartak Moskva)

NAGRADA ZA NAJBOLJEG TRENERA