"Za svijet mali, za nas veliki projekat!" Spartak 2013 predstavio trening-centar - stiže pomoć od Fudbalskog saveza RS!

Banjalučki klub organizovao je donatorsko veče, u prisustvu brojnih privrednika, ali i bivših i sadašnjih fudbalera, te drugih gostiju iz političkog i javnog života Republike Srpske, na kojem su predstavljeni ideja i projekat o izgradnji trening-centra.

Omladinski fudbalski klub Spartak 2013 dosadašnjim razvojem je, prema riječima čelnih ljudi ovog sportskog kolektiva, prerastao vlastite kapacitete.

Sada je vrijeme za nešto više!

Na Banjalučkom velesajmu, u organizaciji "Spartanaca", sinoć je održano donatorsko veče, u prisustvu brojnih privrednika, ali i bivših i sadašnjih fudbalera, te drugih gostiju iz političkog i javnog života Republike Srpske, na kojem su predstavljeni ideja i projekat o izgradnji trening-centra, o kojem je MONDO ranije pisao, a koji će u narednih mjesecima ugledati svjetlo dana.

"Spartak smo osnovali 2013. godine i tada smo ispred sebe postavili određeni cilj. Taj cilj se zasnivao na filozofiji i metodici rada koje smo mi odredili i ovih osam godina je pokazalo da je to ispravno. Iza sebe imamo veliki broj dječaka i djevojčica koji se bave fudbalom, treniraju kod nas. U tom našem cilju, toj filozofiji rada, tako smo primali i naše trenere koji su stvarno sjajni, i kao ljudi i kao treneri, i ovoga ne bi bilo da nije njih, zajedno sa nama. Ta naša filozofija zasnivala se na nečemu drugačijem nego što to rade drugi jer imamo dovoljno iskustva, znanja i škole da možemo da kažemo da smo stvarno uradili nešto drugačije od drugih, što ne znači da drugi ne rade onako kako treba. Taj naš rad se pokazao i došli smo do ovog nivoa da sad razmišljamo o nekim većim i dugoročnim koracima za napredak kluba, kao i fudbala u Banjaluci i Republici Srpskoj", rekao je Aleksandar Vrhovac, predsjednik OFK Spartak 2013, istakavši da u Banjaluci, oko 2000 dječaka i djevojčica trenira fudbal, a koji "vape" za kvalitetnom infrastrukturom.

"Gledajući naš vodeći klub Borac, koliko on ima dječaka, gledajući OFK Sport tim, Spartak, BSK, Naprijed, Omladinac, to je stvarno jedan veliki broj dječaka i djevojčica koji se bave fudbalom i vrijeme je da im mi svi zajedno omogućimo bolji rad i napredak u onome što najviše vole. Tih 2000 dječaka i djevojčica vjerovatno je treniralo i ranijih godina i oni dođu da treniraju fudbal zbog svojih uzora. Ti uzori su domaći igrači, igrači iz okruženja, pa onda velike svjetske zvijede i to ih drži neko vrijeme. Da li je to dvije godine, tri, pet, deset, do 12. ili 14. godine, i onda kad pređu u takmičarski fudbal, kad postanu svjesni fudbala na ovim prostorima, u odnosu na fudbal u nekim drugim državama i gradovima, vide da nemaju iste uslove, da nemaju mogućnost za napredak i u većini slučajeva se dešava da odustanu od onoga što najviše vole", istakao je Aleksandar, povlačeći paralelu sa državama u okruženju.

"Kada pređete granicu, kad odete u Hrvatsku ili Srbiju, kad prođete kroz bilo koje selo u tim prostorima, vidite teren za utakmice i jedan ili dva pomoćna terena. Kada uđete u Sloveniju, vidite to isto puta dva, a kada uđete u Austriju, vidite puta tri. Kada smo mi počinjali da igramo fudbal, u predratno i poslijeratno vrijeme, pričalo se da igrač iz druge ili treće lige sa ovih prostora može komotno da igra u prvoj ligi Austrije, Švajcarske... I onda, da bi fudbal napredovao, oni su išli nekim drugim putem, nekim koji smo i mi zacrtali, možda minijaturnije, a taj put je bio razvoj infrastukture, školovanje trenerskog kadra pa tek onda razmišljanje o rezultatu i kvalitetu igrača djece koja će nadoći kroz taj rad i uslove. Ja, iskreno, kao igrač sam mislio da sam se rodio, trenirao neke sportove i postao fudbaler. A onda, kada sam otišao u neke evropske zemlje, vidio sam da se fudbal uči i da za učenje fudbala moramo da imamo dobre uslove, dobre trenere, infrastrukturu, sve potrebne rekvizite."

U prethodnim danima, rukovodstvo Spartaka održalo je, kako ističu, veoma konstruktivan sastanak sa predjednikom FS RS Vicom Zeljkovićem.

"Bio je to veoma pozitivan sastanak, u kojem smo vidjeli da je perspektiva fudbala u Banjaluci i Republici Srpskoj veoma dobra i da ide uzlaznom putanjom. Po prvi put smo na sastanku sa predsjednikom FS RS dobili informaciju da je cilj Saveza poboljšanje uslova rada za sve klubove i izgradnja nekoliko terena sa vještačkom i prirodnom travom u banjalučkoj regiji, ali i ostalim dijelovima Republike Srpske. Samo je to način kako možemo da podignemo fudbal i ovdje u Banjaluci, ali i Republici Srpskoj, i kako ćemo ostaviti djecu da poslije prvih fudbalskih uzora, ljubavi, sličica, dresova... nastave da treniraju. Ako dijete sa 12 godina u takmičarskom fudbalu uđe na teren sa blatom do koljena, da trenira ili igra utakmicu, vjerujte mi, izaći će 2-3 puta, i četvrti ili peti put će odustati od toga. Onda nam se desi da imamo jedan ili dva kluba u Banjaluci što je malo za razvoj fudbala i kao takvi nemaju sa kim da igraju i onda nemamo razvoja igrača, fudbala, ni bilo čega drugog."

Kada je klub počeo sa radom, napravljena su dva terena sa umjetnom travom. Sada je, kao što smo i rekli na početku teksta, vrijeme za dodatni iskorak.

"Vremenom smo napredovali kao klub i trenutno imamo takmičarske selekcije u svim takmičenjima, osim Premijer lige BiH, i to je sigurno jedan naš veliki uspjeh, ali sigurno je da nećemo stati na tome i pokušaćemo da napredujemo u svakom pogledu. Kada su djeca iz našeg kluba narasla, njima je naš teren premalen. Treba da se zahvalim Borcu, Naprijedu, Džaji, BSK-u, Krupi, koji su nam u svakoj mogućnosti da nam ustupe teren za trening ili utakmicu izlazili u susret. Međutim, ne može ni to dovijeka, moramo da napredujemo i da ostvarimo nešto što će nama pomoći u daljem radu i to je sad ovaj pomak. Ušli smo u izgradnju terena za svijet malog, za nas velikog, sa svim pratećim objektima za rad vani i unutra, a FS RS je napomenuo da će biti jedan od glavnih partnera u izgradnji našeg trening-centra i na tome im hvala", zaključio je Aleksandar.

Igor Vrhovac, direktor kluba, podsjetio je da je Spartak samo dvije i po godine nakon osnivanja organizovao kamp Real Madrida.

"Uhvatili smo se u koštac sa tim, doveli smo dječake iz 15-16 država, došli su treneri iz Reala, mi smo ih ugostili u skladu sa našim finansijskim mogućnostima i sposobnostima naših trenera i organizacijom kluba. I sad smo mali klub, tad smo bili skroz mali, ali uspjeli smo da to odradimo, iako nismo imali podršku ni grada, ni Saveza, ni ministarstva. Imali smo usmene podrške, tapšanja po ramenu, ali smo to nekako uspjeli da uradimo kako je trebalo", naveo je Igor, istakavši da je klub poslije toga organizovao određene manifestacije za dobrobit društva u cjelini.

"Radilo se o šest dječijih fudbalskih festivala koji su rađeni u sedmici djeteta. Doveli smo oko 6000 djece na naše terene, gdje su imali sat i po zanimanja, gdje su bili ugošćeni, i gdje su imali trening kako fudbalski, tako i sa određenim elementarnim igrama. I to smo sami iznijeli, tada smo imali podršku Ministarstva jer bez njih ne možemo da uđemo u škole, podržao nas je i Grad, ali smo finansijski i organizaciono sve odradili mi. Ušli smo u organizaciju međunarodnog turnira, do korone ih je bilo četiri-pet, za djecu od 10 do 12 godina, gdje smo skupili mnogo poznatih imena. Kao što smo toj maloj djeci obezbijedili taj prvi stepen, tako smo obezbijedili i drugi sa trenažnim i takmičarskim pogonom, odnosno omogućili smo utakmice u kvalitetnim ligama do seniora."

Projekat izgradnje trening-centra, ističe Igor, obuhvata četiri faze.

"Za nas je to veliki, milionski projekat. Prva etapa je pri kraju, već smo u fazi postavljanja trave, i osim terena, biće urađene svlačionice i određeni prostor za odmor. U preostalim fazama planirani su teretana, prostor za vježbanje i oporavak, prostor za individualne treninge, prostor za treninge golmana i stazu za trčanje oko terena. Mislimo da će to sve, kad ukomponujemo u jednu cjelinu, biti lijep i funkcionalan projekat, onakav kakvog trenutno nema na našim prostorima. Imamo već spomenuto obećanje FS RS, određeni privrednici su takođe obećali da će nam pomoći. Nadam se da će pomoći i nadležne institucije, ne samo nama, već i ostalim klubovima u gradu."

Direktor Spartaka 2013 podsjetio je sve okupljene na Velesajmu da klub ima i žensku seniorsku selekciju koja se takmiči u Prvoj ligi Republike Srpske.

"To smo htjeli da uradimo prije pet-šest godina, međutim kompletnu generaciju kadetkinja smo dali tadašnjoj Banjaluci koja se takmičila u Premijer ligi BiH i imala 15 reprentativki. To je razlog zbog kojeg nismo ranije ušli u tu priču. Sada jesmo, dok smo isto tako ušli i u strukturu BSK-a i sada trenutno osim nas nema nikoga. Trenutno smo sami, a isto smo se na sastanku sa predsjednikom FS RS dotakli te teme i kako da pomognemo klubu, u smislu prevazilaženja sadašnjeg problema koji je veoma veliki, do toga da infrastuktura i na tom terenu ide prema naprijed. Nadam se da ćemo uz pomoć nadležnih prema tome ići bez problema."

Prisutnima se obratio i prvi čovjek FS RS Vico Zeljković, istakavši novčani iznos kojim će Savez pomoći pri izgradnji ovog projekta.

"Sigurno je da je lakše i Fudbalskom savez Republike Srpske da imamo jedan ovakav klub kao što je Spartak i njihove predstavnike koji sigurno znaju šta rade i imaju viziju na koji način ovaj klub treba da se razvija. Konkretno, mogu da kažem da će Fudbalski savez Republike Srpske pomoći ovaj projekat i da će učestvovati u izgradnji prve faze projekta sa 120 000 KM. To smo dogovorili na sastanku i sigurno je da ćemo pomoći i u narednim fazama, u zavisnosti od mogućnosti Saveza. FS RS broji oko 350 klubova i nije lako pronaći sredstva i pomoći svakom klubu."

Vico Zeljković napomenuo je da je Savez sa njim na čelu već donio jednu, kako ističe, istorijsku odluku za fudbal u Republici Srpskoj kako bi uspio da sačuva što veći broj klubova.

"Pomogli smo svima sa 50 posto troškova kotizacije i plaćanja službenih lica, što na godišnjem nivou iznosi oko milion maraka. Sam budžet Saveza, do mog dolaska na čelo, bio je oko 700 000 KM, a ovu pomoć od milion maraka uspijevamo da obezbijedimo preko naših sponzora i Fudbalskog saveza BiH."

Fudbalski savez Republike Srpske, zaključio je Zeljković, kontinuirano pomaže sve vidljive projekte koji imaju jasnu ideju i viziju kako treba da se razvija jedan klub.

"Već smo dogovorili kako ćemo pomoći određene klubove. Bili smo već u Omladincu, narednih nedjelja i mjeseci treba da pričamo sa Naprijedom, razgovarali smo takođe i oko BSK-a, tako da fudbal u Banjaluci i Republici Srpskoj ima šansu da se narednih mjeseci i godina razvija dinamičnije nego što je to bilo u prošlosti. Savez će uraditi sve, na polju infrastrukture, da se djeca što duže zadrže u fudbalu kako bismo dobili što više budućih profesionalaca", istakao je prvi čovjek fudbala u Republici Srpskoj.