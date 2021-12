Htio da napusti fudbal, Džimi Marić ga usmjerio: Rođenje sina Uroša i titula sa Borcem za nezaboravnu 2021. Jove Lukića!

Mladi napadač Borca Jovo Lukić (23) iza sebe ima izuzetno uspješnih 12 mjeseci, kako na sportske, tako i sa privatne strane, a u razgovoru za MONDO sumirao je sve ono što mu se dogodilo u 2021. godini.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Jovo Lukić u novembru je proslavio 23. rođendan, a već sada u karijeri je ostvario zapažene uspjehe i rezultate, koji su ga doveli i do reprezentacije BiH.

Mladi golgeter prve fudbalske korake napravio je u Modriči, nakon čega je nosio dres dobojske Sloge, iz koje je prešao u Krupu. U Krupi na Vrbasu nije se naigrao, pa je uslijedila pozajmica u redove federalnog prvoligaša Zvijezde iz Gradačca.

Dobre partije i golovi za ekipu sa stadiona "Banja Ilidža" prosto su "natjerali" čelnike Krupe da ga vrate u svoje redove i ovo se ispostavilo kao sjajan potez. Lukić je u sezoni 2019/20 sa 12 golova na 14 utakmica bio najbolji strijelac Prve lige Republike Srpske, te vodio Krupu do šampionske titule (sezona prekinuta zbog pandemije korona virusa) i plasmana u bh. elitu.

Odličan golgeterski učinak u kanjonu "Tijesno" bio je najbolja preporuka za čelnike banjalučkog Borca da ga angažuju, pa je sa nepune 22 godine stigao na Gradski stadion.

I na premijerligaškim terenima pokazao je kvalitet koji posjeduje. Napredovao je iz utakmice u utakmicu, iako je imao nezgodnu povredu ramena koja je zahtijevala operaciju, zbog koje je morao na višemjesečnu pauzu. Nije mu se ostvario san da zaigra u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u kojim je Borac eliminisan od rumunsog Kluža.

Ipak, za mladog centarfora radi vrijeme. Nema sumnje ako nastavi sa napretkom da ga u karijeri čekaju velike stvari. Takođe, u godini na izmaku postao je i otac, čime je krunisana izvanredna 2021. godina.

Sve ovo bilo je povod za novogodišnji MONDO intervju sa Jovom Lukićem.

Tekuća godina bila je izuzetna za tebe, kako sa sportske, tako i sa privatne strane. Imao si odličnu sezonu u Borcu, osvojio titulu, a na kraju je stigao i poziv u reprezentaciju. Takođe, postao si i otac, pa ako možeš da prokomentarišeš pomenute događaje i šta je to što je u 2021. na tebe ostavilo najveći utisak?

"Svašta se desilo u ovoj 2021. godini. Na samom početku priprema došla je povreda ramena, nakon koje je nastupila operacija. Hvala Bogu, sve je super prošlo. Odmah poslije najgore stvari koja mi se desila, stigla je i najbolja, a to je porođaj moje supruge Zorane, koja mi rodila sina. Pored toga, osvojili smo titulu koju niko nije očekivao poslije velikog zaostatka na polusezoni. Jedino mi je žao što nisam mogao da igram protiv Kluža u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jer nije prošao period oporavka od operacije. Ali sigurno od ovih svih događaja najveći utisak je ostavilo rođenje Uroša", počeo je Lukič razgovor za MONDO.

Tvoj učinak sigurno bi bio bolji da nije bilo nezgodne povrede, zbog koje si propustio veliki broj utakmica. Je li sada sve u redu i kako se osjećaš?

"Teško je uvijek na početku poslije povreda. Ima uvijek taj neki strah da se ne obnovi povreda i da se ne ponovi operacija. Zato mi je bilo potrebno malo duže da se vratim u formu, što se na kraju odrazilo na cijelu polusezonu. Sada je sve super i nadam se da će me povrede zaobići i da ću pružiti što bolje partije u narednom periodu."

Izvor: Promo/FS BiH

Dobre partije u "crveno-plavom" dresu nagrađene su pozivom u seniorsku reprezentaciju BiH. Igrao si određeni broj za mlađe bh. selekcije, a sada je stigao poziv selektora Ivajla Peteva za nastup u A timu. Kako si ti doživio poziv bugarskog stručnjaka, kakve utiske nosiš sa samih priprema, te sa utakmice protiv SAD u Los Anđelesu?

"Nastup za reprezentaciju je nešto što svaki fudbaler sanja. Kad sam saznao da sam na spisku selektora, bio sam veoma uzbuđen i jedva sam čekao okupljanje. Sve je bilo odlično, od prvog do posljednjeg treninga, pa i utakmice. Svaki igrač je pružao maksimum, kako bi opravdao poziv."

Iz godine u godinu napreduješ, igrao si u nekoliko liga i rangova, promijenio par klubova, gdje si većinom bio najbolji strijelac. Sada si u Borcu. Kako ti se čini igranje u najvišem rangu takmičenja u BiH?

"Jeste, igrao sam i Drugu (Sloga) i Prvu ligu RS (Krupa), zatim Prvu ligu Federacije (Zvijezda Gradačac) i na kraju Premijer ligu BiH za Borac. Velika je razlika između Premijer i Prve lige RS i Federacije BiH. Mora se više raditi na sebi i potpuno posvetiti svojoj profesiji inače je teško imati učinak."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

ISTORIJA FUDBALA REPUBLIKE SRPSKE - ČETIRI GOLA ZA MANJE OD POLA SATA Jovo Lukić ostaće upisan u istoriju fudbala Republike Srpske. Naime, u sezoni 2019/20, u 11. kolu odigranom 19. oktobra 2019. godine, na meču Krupa - Jedinstvo Brčko u periodu od prvog do 27. minuta postigao je čak četiri gola. Brčake je matirao u 1, 14, 20. i 27. minutu, a moguće da bi učinak bio i bolji da ga trener Zoran "Džimi" Marić nije iz igre izveo već na poluvremenu.

Borac je u 2021. godini stigao do titule koju su u gradu na Vrbasu čekali punu deceniju. Neko nepisano fudbalsko, ali i uopšte sportsko pravilo glasi da je titulu lakše osvojiti, nego odbraniti. Sa tim se susreću i Banjalučani, koji su, istina, ostali i bez određenog broja igrača koji su bili među najzaslužnijim za pehar (Almedin Ziljkić, kasnije i kapiten Stojan Vranješ), pa je jesen okončana na trećem mjestu, sa 18 bodova zaostatka za liderom Zrinjskim. Ipak, s obzirom da je Borac na početku sezone čak bio prikovan i za samo dno, sigurno da se treća pozicija na zimskoj pauzi može smatrati uspjehom, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da će Borac na proljeće igrati u četvrtfinalu Kupa BiH, ja jasnim ambicijama da osvoji ovo takmičenje.

"Sigurno da smo mogli bolje. Cilj nam je bio da odbranimo titulu, ali već sada imamo veliki bodovni zaostatak za Zrinjskim, tako da je cilj drugo mjesto i osvajanje Kupa BiH."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac dobro gura i u Kupu Republike Srpske, gdje je stigao do polufinala. Zanimljivo, na putu ka trofeju Lukić je igrao i protiv "svoje" Modriče, kluba u kojem je napravio prve fudbalske korake. Na utakmici na stadionu "Dr Milan Jelić" Banjalučani su očekivano slavili, a u pobjedi 3:0 dva od tri gola postigao je upravo Lukić.

"Drago mi je što sam se poslije godinu ili dvije vratio, ne znam tačno koliko je prošlo kad sam posljednji put igrao u Modriči. Postigao sam prvi put u karijeri dva gola protiv bivšeg kluba, tako da nosim dobre utiske sa meča. I fudbaleri mog nekadašnjeg tima igrali su dobro i zaslužili da postignu bar počasni pogodak."

Često te porede sa ocem Mitrom, proslavljenim napadačem tuzlanske Slobode i turskog Trabzonspora. Koliko je on uticao na tvoj razvoj, savjetima ili nečim drugim? Kako on gleda na tvoju dosadašnju karijeru? Možeš li nadmašiti njegove uspjehe?

"Sa ocem me često porede, što bi rekli simpatična konkurencija ko li će biti bolji, otac ili sin. Imao je on dobru karijeru, svi ga hvale, pogotovo što su u to vrijeme uslovi bili mnogo lošiji i mladi igrači nisu mogli u inostranstvo. Nadam se da ću ga nadmašiti, prvenstveno zbog sebe, a i da njega mogu zezati", kroz smijeh nam kaže mlađi Lukić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Sarađivao si i sa velikim brojem trenera. Ko je ostavio najveći utisak na tebe i od koga si najviše naučio?

"Od trenera najveći utisak je na mene ostavio Zoran Marić. U trenutku kad sam se dvoumio da li da prestanem da igram fudbal ili da nastavim, on mi je dao savjete i usmjerio me na pravi put."

Kakvi su ti planovi za naredni period? Je li bilo nekih ponuda, eventualno za odlazak u inostranstvo?

"U Borcu imam ugovor do ljeta 2023. Bilo je ponuda, pogotovo prošle zime, ali sve je propalo zbog povrede. Skoncetrisan sam na Borac i da budemo bolji što više možemo."

Za kraj, imaš li neku poruku za čitaoce MONDA?

"Želim svim čitaocima srećnu Novu godinu i praznike koji slijede, da ih provedete u zdravlju, sreći i ljubavi sa svojim najbližima", poručio je Jovo Lukić, napadač banjalučkog Borca, koji je 2020. proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske.

