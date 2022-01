Trenutno imamo četiri ponude za naše igrače: Terzić objasnio na kojoj poziciji stiže stranac do Božića!

Zvezdan Terzić govorio je detaljnije o planu prelaznog roka.

Crvena zvezda je najavila rekonstrukciju stadiona "Rajko Mitić" u koji će biti uloženo 55 miliona evra, ali prije toga doći će i do renoviranja tima koji trenutno na raspolaganju ima Dejan Stanković.

Klub je već napustio Aleksa Vukanović, ugovor je istekao i Slavoljubu Srniću, dok se ne računa na igrače poput Aksela Bakajoka i Loisa Dionija. Na sve to, Crvena zvezda ima i ponude za druge fudbalere, međutim za sada nijedna od njih nije prihvaćena - i pitanje je da li će.

Generalni direktor Zvezdan Terzić poručio je u intervjuu za TV "Arena Sport" da u ovom trenutku postoje interesenti za četvoricu igrača šampiona Srbije.

"Imamo ponude za Nikolića i Petrovića, ali nismo zadovoljni. To su ponude koje nas ne zadovoljavaju u ovom trenutku, juče je stigla ponuda i za Erakovića, koji se nametnuo kao oslonac ekipe. U finišu prvenstva je pokazao da ima karakter da igra pod pritiskom na visokom nivou, što i jeste intencija omladinske škole Crvene zvezde. Ima ponuda i za Lazetića, koji je najinteresantniji igrač, prije svega zbog godina, al to je zbog onoga što sam već rekao o evropskom tržištu", poručio je Terzić i potom dodao:

"Ima Zvezda boljih igrača od njega, al nema mlađih. Ne govorim nikad o imenima klubova, ali najzainteresovaniji su klubovi iz Italije''.

Terzić je poručio da je namjera kluba da zadrži Milana Borjana i Milana Rodića, pa se nada da će se u skorije vrijeme dogovoriti sa obojicom. Borjan je tražio raskid ugovora pošto bi želio da ode u inostranstvo, dok Rodiću ugovorna obaveza ističe za samo šest mjeseci.

"Rodić je najduže od svih nosilaca ovdje. On je od početka tu i razumijem da je došlo do zasićenja, da želi da ode u inostranstvo, da negde drugde završi karijeru da bi sebi i porodici obezbijedio egzistenciju. Ipak, mi ćemo učiniti sve što je do nas da ga zadržimo. Lijevog beka nije lako naći, vidimo da i reprezentacija kuburi sa bekovima. Nije lako naći igrača na toj poziciji, pogotovo što smo limitirani sa četiri stranca na terenu. Ja se nadam da ćemo se dogovoriti sa Rodićem i da će ostati, ali ukoliko ne uspijemo, želim mu svu sreću, zadužio je klub i naći ćemo adekvatnu zamjenu''.

Zašto Zvezda nema alternativu Rodiću?

''Čitao sam komentare koji kritikuju naš sportski sektor što nismo doveli zamjenu na lijevom beku. Imamo 56 utakmica, Rodić odigra 48 ili 50. Zamislite da dovedemo stranca koji će da igra šest ili osam utakmica godišnje. To je glupost u trenutku kada smo limitirani brojem stranaca. Sa druge strane, mi smo dovodili lijeve bekove, i nisu se snašli. Da ih ne imenujem sad, ne mogu da budu adekvatna zamjena za Milana Rodića. Da investiramo ozbiljne pare u igrača koji je svjestan da je Rodić prva opcija... Pa on iz sportskih razloga to neće prihvatiti'', rekao je Terzić.

A bek stranac?

''Mi smo konstatovali da ne možemo da nađemo domaćeg kvalitetnog desnog beka koji može da odgovori kriterijumima Zvezde. Imamo uži spisak i nadam se da ćemo kroz sedam-osam dana riješiti pitanje desnog beka, stranca''.