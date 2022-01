Pojačanje za 3 dana, Partizanova prva opcija je domaći igrač: Stanoje pričao i o Đokoviću - "Kao Srbin i patriota..."

Trener crno-bijelih je na okupljanju na početku 2022. godine otkrio planove svog tima, a dotakao se i aktuelnosti oko Novaka Đokovića.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana započeli su pripreme za nastavak sezone, a okupljanje u "Zemunelu" startovalo je u odličnom raspoloženju.

Trener Aleksandar Stanojević je produžio ugovor, a otkrio je i da bi prvo pojačanje za Partizan moglo da stigne u naredna tri dana.

Stanojević je saradnju s crno-bijelima produžio do ljeta 2024. godine.

"Zadovoljstvo mi je što sam produžio ugovor. Osjećamo obostrano povjerenje, u svemu smo zajedno. Ne želimo da bude nijedan zarez, kako se ne bi pojavljivale priče. I zbog igrača, važno je da se produžavaju ugovori, kako bismo svi imali mirne glave. I mi i navijači. Da svi idemo istim putem", počeo je Stanojević u svom obraćanju.

Prvobitno je bilo planirano da Partizan zimske pripreme odradi na Kipru, ali su stroga pravila usljed pandemije korona virusa učinila da sada crno-bijeli imaju druge dvije opcije - Antaliju i Marbelju.

"Treniraćemo za početak dvaput dnevno u Beogradu, možda će neko popodne dobiti slobodno. Čekamo da vidimo hoćemo li u Tursku ili Španiju, zavisno od kovid situacije. Remeti nas, ali ovo je korona vrijeme. Već smo priviknuti na sve, štagod da se desi. Može da dođe do datumskog pomjeranja odlaska na pripreme, samo u jedan dan. U opticaju je da putujemo 22, a ne 23. januara."

Stanojević je govorio i o pojačanjima.

Izvor: FK Partizan/Biljana Obradović

"Znaćemo u naredna tri dana. Vidjećemo danas za jednu opciju, hoće li biti. Ako ne, okrenućemo se drugim. Sigurno ćemo u narednim danima reagovati. Prva opcija je Srbin, sticajem okolnosti."

Dobra vijest za crno-bijele je i to što su Lazar Marković i Bibars Natho spremni za nastavak sezone, poslije njihovih zdravstvenih problema.

"Natho će ući maksimalno, dok je Markecu potreban još neki period da bi tako krenuo. Rikardo kasni dva dana, uz moje dopuštenje, opravdano je odsutan. Na prozivci nisu bili ni Jović, Miljković, Obradović i Lutovac. Prehlađeni su, ne osjećaju se dobro. Vidjećemo da li imaju kovid. To su normalne stvari, ništa alarmantno."

Stanojević je zato istakao da je i potrebno da se igrači vakcinišu kako bi se slične situacije izbjegavale.

"U savremenom svijetu ne možete da fukcionišete drugačije. Pričam prvenstveno u zdravlju, potom o socijalizaciji, parametrima da li možete da putujete, igrate utakmicu... Ja sam se triput vakcinisao, ako treba i četvrti put ću, vjerujem u nauku. S druge strane, to je individualna stvar igrača, u timskom su sportu, moraju da prate pravila tima. Individualni je nešto drugo, možeš da odlučuješ sam za sebe, dok smo ovdje svi zajedno. Imamo minimalno nevakcinisanih, možda imamo najviše trojicu. Neki su imali kovid, pa čekaju trenutak za vakcinaciju. Sad imaju 'izuzeće'", rekao je trener crno-bijelih i potom pružio podršku Novaku Đokoviću:

"Kao Srbin, kao patriota, velika podrška njemu. On je to što jeste, s moje strane lično, velika podrška. Svako ima pravo na svoj izbor, on je to što jeste. Podrška, naravno, maksimalna", zaključio je Stanojević.