Ovo mora da obraduje Zvezdu i Partizan! Novi format LŠ počinje 2024. godine, UEFA sprema mnogo veći novac nego do sada!

Procjenjuje se da će Evropska fudbalska federacija zaraditi do 40 posto više novca od prodaje TV i komercijalnih prava, a koje će uplatiti na račun klubova.

Liga šampiona kakvu danas poznajemo prestaće da postoji od sezone 2024-25, kada će na scenu stupiti novi format – sa 36 ekipa.

Klasično takmičenje od osam grupa po četiri ekipe zamijeniće jedinstvena liga, gdje će timovi dobiti priliku da odigraju više mečeva u evro-eliti nego što je do sada bio slučaj, a promjene će stići i kad je riječ o nokaut-fazi.

Ekipe koje budu plasirane od devetog do 24. mjesta igraće u baražu za osminu finala. Oni koji završe od 9. do 16. mjesta biće nosioci u doigravanju, te će u duelima sa timovima koji budu plasirani od 17. do 24. pozicije biti domaćini u revanš mečevima.

Ekipe koje budu plasirane od 25. do 36. mjesta završiće takmičenje na evropskoj sceni za tu sezonu, bez šansi da se presele u Ligu Evrope, kao što je to do sada slučaj.

A tokom popodneva stigle su i najave o "finansijskoj injekciji" za klubove koji budu učesnici novog formata.

Prema navodima urednika sportske redakcije Tajmsa Martina Ciglera, Evropska fudbalska federacija očekuje znatno povećanje prihoda kada je riječ o prodaji TV i komercijalnih prava.

Navodi se da bi zarada, u odnosu na sadašnju, mogla da bude veća i za 40 posto, odnosno premašiće pet milijardi evra godišnje, pa će se klubovima na račune sliti više novca nego sada.

Za ljubitelje u Srbiji ovo je veoma značajno jer, obzirom na sjajne rezultate Crvene zvezde i Partizana na evropskoj sceni i trenutno 11. mjesto na evropskoj rang-listi, postoji mogućnost da Srbija tada bude imala direktnog učesnika u Ligi šampiona, a jednog u kvalifikacijama.

