Vlahović pod istragom! Italijani tvrde: Dušan je prekršio pravila kad je potpisao za Juventus!

Dušan Vlahović je, prema tvrdnjama italijanskih medija, prekršio pravila kaa je potpisao za Juventus.

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović je potpisao za Juventus i odmah pokazao zašto je tu. Za svega 13 minuta je na debiju dao gol i dokazao da nije bez razloga plaćen preko 80 miliona evra.

Uprkos sjajnom prvom meču pojavile su se informacije da neće startovati u Kupu, a onda su stigle i nove vijesti. Italijani tvrde da je Dušan prekršio kovid protokol.

Naime, on je prije dolaska u Torino bio pozitivan na koronu, iako nije imao simptome, a primio je sve tri doze vakcine. Poslije negativnog testa je došao na potpis ugovora, a italijanske vlasti naglašavaju da je na taj način prekršio pravila i da je trebalo još da ostane u izolaciji.

"Sektor koji je zadužen za prevenciju korona virusa u Toskani je napravio izvještaj i podnio ga zvaničnim organima zbog nedozvoljenog putovanja u slučajevima zaraze virusom. Sve to je predato organima koji su za to zaduženi", rekao je Simone Becini, komesar za zdravlje u regiji Toskana.

Ovako je Vlahović predstavljen u klubu:

Italijanski "Korijere delo Sport", koji je prenio ovu vijest, se ograđuje rečenicom da "nije jasno da li je Srbin ispunio sva pravila prije odlaska u Torino."

"Putem medija smo saznali da je Vlahović otišao u Torino u momentima kada je trebalo da bude u izolaciji zbog pozitivnog testa. Provjerili smo da li je podnijet bilo kakav zahtjev da dobije dozvolu za to zbog transfera, ali nismo to našli u našem centru u Toskani. Međutim, moram da naglasim da su ovo pitanja vezana za zdravstvene informacije osobe i za rad pravosudnih organa, tako da je neophodno da poštujemo privatnost. Organi koji su za to zaduženi će ispitati slučaj i utvrdiće činjenično stanje", poručio je Becini.