Najbolji smo u Srbiji, to smo do sada dokazali: Partizan pobijedio, a Zdjelar već misli na Zvezdu - Jedva čekam derbi!

Vezista crno-bijelih je prezadovoljan pobjedom nad Spartom.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana ostvarili su velik rezultat pobjedom nad Spartom 2:1 u četvrtak uveče i tako se plasirali u osminu finala Konferencijske lige.

Crno-bijeli su do osmine finala nekog UEFA takmičenja stigli po prvi put od 2005. godine, a nakon trijumfa, Saša Zdjelar i Nemanja Miletić imali su šta da kažu.

Partizan je slavio golovima Rikarda Gomeša, a kod prvog od dva, asistent je bio upravo Zdjelar.

"Ogroman uspjeh za sve nas, radili smo puno. Ovo nam je 14. meč u Evropi ove godine. Čestitam saigračima i cijelom klubu na uspjehu koji čekamo jako dugo. Uradili smo izvanredan posao. Ostaje žal što je Rikardo dobio drugi žuti karton. Imamo jedan lijep period ispred nas, slijedi derbi. Idemo iz lijepe naše situacije gdje imamo pet bodova prednosti u ligi i imamo odličnu sezonu i idemo tamo da se nadmećemo", rekao je Zdjelar za Partizanov YouTube kanal.

On je istakao da su crno-bijeli bili bolji tim.

"Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali, da ne kažem savršeno... Odlično smo otvorili meč, postigli dva gola i onda je sve bilo lakše. Danas smo bili puno bolji."

Zdjelar sada jedva čeka nedjeljni okršaj protiv Crvene zvezde.

"Svaki derbi je posebna utakmica za sve nas. Ja lično jedva čekam utakmicu, jer derbi je jednom u šest mjeseci. To je najveća utakmica našeg fudbala, svi je čekamo i to će biti nešto što će odlučiti mnogo stvari u ovom prvenstvu. Idemo tamo sa pet bodova prednosti i u ovom dijelu prvenstva smo pokazali da smo najbolji tim u državi", poručio je Zdjelar.

Nemanja Miletić kaže da mu nije bio problem što je ovog puta morao na poziciju desnog beka.

"Nije mi strano da igram desnog beka. Možda mi je malo teže. To su trenerove zamisli koje mi ispoštujemo. Šta god da me je stavio da igram, odradio bih najbolje kako znam. Utakmica je bila fenomenalna, posebno prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme nije bilo najbolje, izgubili smo Rikarda, to nas je malo istrošilo, ali mnogo mi je drago što smo prošli dalje."

Defanzivac Partizana je imao zamjerki na suđenje na meču protiv Sparte, ali se već okreće utakmici protiv Zvezde.

"Ne volim da komentarišem suđenje, ali utisak je da se nije sudija najbolje snašao. Nije držao sve pod kontrolom i to je možda razlog za neke situacije koje su bile. Mnogo je lijepo kada prođeš u osminu finala, ali za tri dana nas čeka najveća utakmica gdje ovo večeras moramo da zaboravimo. Bilo je lijepo, ali idemo dalje. Ne možemo da tražimo alibi, koliko god da smo umorni. Sigurno da ćemo biti spremni i nadam se da će nas naši navijači i adrenalin voditi do pobjede", rekao je Nemanja Miletić.

(MONDO)