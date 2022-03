Trener Partizana Aleksandar Stanojević je na konferenciji za medije pred meč protiv Mladosti pričao i o derbiju.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd /Arena Sport /Printscreen

Vodiće se velika borba za titulu šampiona Srbije. Crvena zvezda je u 166. vječitom derbiju pobijedila Partizan (2:0) i tako smanjila razliku na svega dva boda.

Pred meč protiv Mladosti iz Lučana je Aleksandar Stanojević odgovarao na pitanja medija. Očekivano, glavna tema bio je susret sa ljutim rivalom.

Šef struke crno-bijelih je detaljno pričao o samom meču, nekim potezima kako njegove ekipe tako i tima Dejana Stankovića. Među temama bio je potez Strahinje Erakovića, tačnije momenat kada ga je lopta pogodila u ruku.

"Ne bih želio da me neko pogrešno shvati i da pravim neke alibije i nešto. Zvezdina pobjeda je čista. Zatvorio bih sve priče. Hoćemo mi da se fokusiramo na to zašto smo mi tako uradili, bez obzira da li je bilo ovo ili ono. Uvijek kažem onako kako mislim. Stvarno mislim, poslije odgledanog meča, da je njihov trijumf čist. Sudija je korektno vodio meč", jasan je Stanojević.

Vidi opis Stanojević progovorio o igranju rukom Erakovića! Trener Partizana jasan: Zatvaram sve priče, pobjeda Zvezde je čista! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 1 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 2 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 3 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 4 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 5 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 6 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 7 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 8 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 9 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 10 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 11 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 12 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 13 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 14 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 15 / 47 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 16 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 17 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 18 / 47 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 19 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 20 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 21 / 47 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 22 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 23 / 47 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 47 24 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 25 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 26 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 27 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 28 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 29 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 30 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 31 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 32 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 33 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 34 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 35 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 36 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 37 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 38 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 39 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 40 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 41 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 42 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 43 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 44 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 45 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 46 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 47 / 47

Pitali su ga novinari i kako je izgledao sastanak poslije derbija.

"Sastanak je bio dva dana poslije meča, bio je kao i uvijek. Iskren, realan, konkretan, direktan. Ukazali smo na probleme, stvari koje su nam se desile. O motivaciji sam pričao više puta, glupo je pričati o tome, trening je maksimalan, a na utakmica. Ne postavljamo pitanje o motivu u dresu Partizana. Dešavali su se porazi i ranije. Imamo mnogo jaku polusezonu iza nas, ako nešto može da nas poremeti, onda nismo pravi. Čeka nas Mladost koja igra dobro, ima iskusne igrače, ulazimo sa respektom i sa željom da pokažemo karakter, problema nema sa te strane."

Partizan je odigrao jedan od najlošijih, a Zvezda jedan od najboljih mečeva ove sezone.

"Jedan razlog je to što je Zvezda njihovim načinom igre nas neutralisala. Sa durge strane je bio evidentan umor poslije Sparte. Ne želim da pravim alibije, rekao sam to i prije utakmice i sada, teško je odigrati dva meča u tri dana na tom intenzitetu. Sve je isto kao što sam rekao i poslije meča, pita se nešto i protivnik. Nametnuli su se, napravili 27 ili 29 faulova, mi napravili duplo manje. Drugačiji stil, način, lošije smo na to odgovorili. Nema tu ni alibija niti nečeg drugog. Bitno je da ukažemo na nedostatke. Ovih ostalih taktičkih sitnica sam njima rekao, da ne ulazim u neke detalje javno."

U Stankovićevom timu je komandant odbrane Aleksandar Dragović, a to su predstavnici "sedme sile" iskoristili da postave pitanje o tome zašto crno-bijeli nemaju lidera u defanzivi.

"Ako ste gledali kada izgube od Surdulice, onda nije bilo da je komandant. U fudbalu je sve trenutak koji trenira mišljenje. Ja se bavim trenutkom, ali nisam čovjek trenutka, razmišljam na duge staze. Naša odbrana je bila izvanredna sve ove utakmice. Zvezda je sada stvorila tri šanse, dala dva gola. Dragović je klasa, igrao je na nivou na kom je igrao, Zvezda je dovela desnog beka iz Valensije, Dragović igrao Bundesligu, dečko je sjajan igrač. Nemam ja tu nešto da kažem. Desi se jedna utakmica, ne možemo sad da komentarišemo na osnovu jednog meča. Ne primiš gol za 120 minuta, ne uđe u šansu. Možda je neko drugi vođa kod nas, nije iz odbrane, drugačiji profil ljudi. Dragović je klasa", zaključio je Stanojević.

(MONDO)