UEFA izbacila Ruse i pomogla Zvezdi i Partizanu: Srbija sad napada 9. mjesto - direktno u Ligu šampiona!

Odluka UEFA da izbaci Spartak iz Moskve iz Lige Evrope povećala je šanse da Srbija prestigne Ruse na listi koeficijenata, pa bi do kraja sezone, Crvena zvezda i Partizan mogli da "poguraju" srpsku ligu u društvo 10 najboljih na Starom kontinentu.

Rat Rusije u Ukrajini doveo je do brojnih promjena i u svijetu sporta. Samo u fudbalu je teško ispratiti sve sankcije koje su FIFA i UEFA uvele ili se spremaju da uvedu Rusiji. Oduzeli su Sankt Peterburgu finale Lige šampiona, svim njihovim reprezentacijama je zabranjeno učešće u međunarodnim takmičenjima, a UEFA je čak i prekinula sponzorstvo sa "Gazpromom".

No, jedna stvar mogla bi da utiče i na srpski fudbal. Spartak iz Moskve izbačen je iz Lige Evrope, a Crvena zvezda i Partizan bi zbog toga do kraja sezone mogli da uvedu Srbiju u društvo 10 najboljih liga u Evropi!

Kazna UEFA značila je da je moskovski Spartak izbačen iz Lige Evrope, kao posljednji ruski predstavnik u njenim takmičenjima. Zbog toga se njemački RB Lajpcig već plasirao u četvrtfinale, a ta odluka je indirektno dala šanse i srpskom fudbalu.

Srbija se trenutno nalazi na 11. mjestu UEFA koeficijenata zbog odličnih rezultata Zvezde i Partizana u proteklih pet sezona, uključujući i ovu. Tokom sezone, prestigli smo zemlje poput Grčke, Švajcarske, Češke, Belgije i Ukrajine i nalazimo se na poziciji koja u praksi najčešće donosi direktno mjesto u grupnoj fazi Lige šampiona.

To je ono što Srbiju očekuje od sezone 2023/24, ali da li "vječiti" do kraja sezone mogu da popnu srpski fudbal na deseto ili čak deveto mjesto na UEFA listi? I šta bi to donijelo Srbiji u narednim godinama?

SRBIJA MOŽE DA PRESKOČI RUSIJU, ALI I ŠKOTSKU!

Stanje je trenutno sljedeće - desetoplasirana Rusija i devetoplasirana Škotska su objektivno daleko, ali čini se da ipak nisu u potpunosti nedostižne:

Škotska - 34.900 bodova

Rusija - 34.482

Srbija - 32.875

Međutim, Zvezdu očekuje dvomeč protiv Rendžersa koji bi Škotima mogao da zakomplikuje situaciju. Recimo, ukoliko bi Zvezda sa dvije pobjede eliminisala Rendžers, Škoti bi ostali na 34.900 bodova, što je u ovom trenutku za 2.025 više od Srbije.

Te dvije hipotetičke pobjede Zvezde bi Srbiji donijele 1.000 bodova, plus još 1.000 bodova na osnovu plasmana u četvrtfinale Lige Evrope. Tako bi zaostatak Srbije bio samo 0.025 bodova, a da dvije stvari još nismo spomenuli - Zvezda bi imala još dva evropska meča u četvrtfinalu Lige Evrope, a Partizan u Konferencijskoj ligi može takođe da osvoji bodove.

Recimo, jedan remi Partizana u dvomeču sa Fejnordom donio bi Srbiji 0.250 bodova i uz dvije pobjede Zvezde nad Rendžersom to bi već bilo više od Škota. A niko ne može da garantuje da Partizan neće i više doprinijeti.

Za preskakanje Rusije na 10. mjestu, koja više nema predstavnika, Srbiji bi bilo potrebno i manje od gorepomenutog. No, da bi Srbija stigla do devetog mjesta, potrebno je da crveno-bijeli protiv "policajaca" iz Glazgova odrade ogroman posao...

ŠTA SRBIJI DONOSE 9. ILI 10. MJESTO NA UEFA LISTI?

Već znamo šta znači 11. mjesto na UEFA listi klupskih koeficijenata -

šampion Srbije najvjerovatnije ide u grupnu fazu Lige šampiona direktnim putem (to će biti slučaj ukoliko osvajač Lige šampiona u prethodnoj sezoni bude klub koji se u nju već plasirao kroz domaće prvenstvo, što se najčešće i dešava)

vicešampion počinje kvalifikacije za to takmičenje od drugog kola staze "nešampiona"

treći i četvrti u Superligi idu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu

pobjednik Kupa Srbije u plej-of za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.

Ali koje bi bile koristi od devetog ili desetog mjesta?

Ukoliko bi preskočili i Škote i Ruse, deveto mjesto donijelo bi Srbiji sigurnog učesnika Lige šampiona (prvak Superlige) bez čekanja na rasplet u tom takmičenju. Zbog toga i deveto i deseto mjesto jesu bolji od 11. - ne mora da se čeka nijedan drugi scenario, prvak Srbije bi 100% igrao u grupi Lige šampiona.

Vicešampion Srbije bi kvalifikacije za Ligu šampiona započeo jednu rundu kasnije, dakle od trećeg kola i bio bi na ukupno četiri utakmice do grupne faze, odnosno na dva meča do makar grupne faze Lige Evrope.

Osvajač Kupa Srbije bi i dalje počinjao od plej-ofa za grupnu fazu Lige Evrope (dakle sigurna mu je bar grupa Konferencijske lige ako bude poražen). Trećeplasirani u Superligi bi put u Konferencijskoj ligi počinjao jednu rundu kasnije, od trećeg kola kvalifikacija i bio bi na dva dvomeča do grupne faze. Četvrtoplasirani u Superligi bi počinjao jednu rundu ranije - od drugog kola kvalifikacija.

Deseto mjesto bi samo napravilo jednu promjenu u odnosu na to - vicešampion bi počinjao od drugog kvalifikacija za Ligu šampiona, baš kao što bi bio slučaj i da ostane 11. u Evropi.

NAJVAŽNIJA KORIST - OSTATI MEĐU 11 NAJBOLJIH U EVROPI ŠTO DUŽE

Trenutna UEFA lista koeficijenata (1. mart 2022.)

Uzmimo za primjer da Zvezda i Partizan do kraja ove sezone dovedu Srbiju na deveto ili 10. mjesto, najveća korist te promjene bila bi šansa da se duže zadržimo ovako visoko pozicionirani na UEFA rang listi.

S početkom sljedeće sezone, Srbiji će se obrisati 6.375 bodova, osvojenih 2017/18, kada su i Zvezda i Partizan prošli grupnu fazu Lige Evrope. Rusima će se brisati čak 12.600 i Srbija će imati dobru šansu da ostanemo ispred njih, kao i ispred Ukrajinaca zahvaćenih ratom - briše im se 8.000 bodova.

Tu je i Švajcarska sa 6.500, dok će recimo Belgija imati dobru šansu za skok, jer su 2017/18 bili slabi (osvojili su tek 2.600 bodova). Dugoročniji ostanak Srbije među 10 ili 11 najboljih liga Evrope dao bi mogućnost da iz godine u godinu imamo učesnika grupne faze Lige šampiona.

A kad znamo da se od sezone 2024/25 Liga šampiona menja i prelazi na format sa 36 ekipa i čak 10 utakmica u ligaškom dijelu takmičenja, i srpski predstavnici bi mogli još više da napreduju - i fudbalski i finansijski...

