Mislim da nije bio penal! Stanković se oglasio o jedanaestercu za Partizan: Iznenađen sam što je sudija donio tu odluku!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o jedanaestercu koji je u 85. minutu meča sa Spartakom dosuđen za Partizan.

Izvor: Screenshot/TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je gostujući u pregledu kola Superlige Srbije na TV Arena sport pričao o mnogim temama, pa i o meču Partizana sa Spartakom.

Crno-bijeli su pobedili golom Bibarsa Natha iz penala u 85. minutu, a jedanaesterac je dosuđen poslije dugog gledanja VAR-a.

"Kao i svi jesam ispratio, kada si u minusu pratiš rezultate protivnika. Spartak je odigrao pravu takmičarsku utakmicu i sve je riješio jedan detalj. Uglavnom detalj odluči. Sad, da li je bio penal ili nije bio penal...", počeo je Stanković.

Rekao je da on ne smatra da je bilo jedanaesterca. Takođe je istakao da ne zna da li bi se gledala ova situacija da se desila sa druge strane.

"Po mom ličnom mišljenju nije bio penal i pitam se da je slučajno bilo obrnuto da li bi se gledao VAR i za Spartak. Ali to je samo moje lično mišljenje", dodao je on.

Ono što je takođe iznenadilo Stankovića je i odluka koja je došla od strane Srđana Jovanovića koji je bio zadužen za gledanje VAR-a. Upravo je on sugerisao Lazaru Lukiću da pogleda snimak.

"Iznenađen sam i zato što je neko ko je internacionalac sa toliko utakmica da može da donese takvu odluku. Opet kažem to je moje lično mišlnenje. Ali idemo dalje, završeno je stavila se tačka na to. Da je bilo drugačije mi bi se približili, ali mi odustati nećemo", zaključio je on.

