Partizana nigdje nije bilo, a dali su nam dva gola: Trener Fejnorda poslije "petarde"

Arne Slot je bio zadovoljan pobjedom Fejnorda protiv Partizana, ali mu je jedna stvar zasmetala.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je u četvrtak uveče doživio težak poraz od Fejnorda (2:5) u prvom meču osmine finala Konferencijske lige.

I dok su crno-bijeli dobili lekciju za povratak u realnost, trener Fejnorda Arne Slot određenim stvarima u igri svog tima i dalje nije bio zadovoljan.

Fejnord je na startu drugog poluvremena gubio 2:1, ali se u Roterdam vratio sa čak tri gola prednosti i tako praktično već zagazio u četvrtfinale trećeg po snazi UEFA takmičenja. Nakon susreta, napadačku igru svog tima ocijenio je kao vrlo uspješnu.

"Bio sam veoma zadovoljan igrom, kako smo konstantno uspijevali da pronađemo slobodnog čoveka u veznom redu i da ubrzamo igru po strani. Naša krila bila su vrlo opasna, posebno Luis Sinistera. Napadačka igra bila nam je odlična, tako da smo dozvolili vrlo malo kontri i prilika za gol", rekao je Slot posle meča.

Ipak, treneru Fejnorda su neke stvari zasmetale.

"Ako bih morao da izdvojim kritičnu tačku to je da mislim da su imali dvije i po šanse, a primili smo dva gola. Prva šansa i odmah gol, to smo iskusili mnogo puta ove sezone. To što smo dva puta zaostajali bilo je potpuno nepotrebno. Sjajno je što smo se vratili, ali bi takođe bilo lijepo da ne dolazimo u tu situaciju, već da preuzmemo vođstvo i ne ispuštamo ga."

Nekadašnji trener AZ Alkmara, sa kojim je već imao uspjeha protiv Partizana, rekao je da njegova ekipa prečesto vraća rivale u mečeve.

"Pretvaranje šansi u golove nas proganja cijele sezone. Zato stalno igramo teške utakmice. Dali smo protivniku kojeg nije bilo nigdje dva puta vođstvo nakon kojeg je on dobio dodatnu energiju. Ne treba potcijenjivati to, jer vidjelo se da je stadion odmah stao iza njih. Najbolje bi bilo da to izbjegnemo, ali moramo da shvatimo da svakog trenutka možemo sami sebe da sapletemo. To smo posljednjih nedjelja radili prečesto, možda čak i čitave sezone."

Slot vjeruje da je njegov tim blizu plasmana u četvrtfinale.

"U fantastičnoj smo poziciji, ali vidjeli ste da mogu da postignu dva gola ako im dozvolite. Prije nedjelju i po dana smo igrali protiv AZ Alkmara i za deset minuta napravili smo dva penala, tako da ne možete nikad da mislite da ćete tek tako dobiti meč. U 90 minuta fudbala zavisite od mnogih faktora", poručio je Arne Slot.