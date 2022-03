Stanković mijenja izvođača penala - Katai više ne šutira, već on! Trener Zvezde prelomio : To nam je velika boljka!

Poslije Kataijevog promašaja u Glazgovu Stanković je odlučio da promijeni izvođača najstrožih kazni.

Izgubila je Crvena zvezda u Glazgovu od Rendžersa (3:0) u Ligi Evrope i zakomplikovala sebi situaciju oko plasmana u narednu fazu. Rezultatski djeluje ubjedljivo, ali je na terenu bilo drugačije.

Mogli su crveno-bijeli da izvuku mnogo povoljniji rezultat. Dva gola je VAR poništio Aleksandru Kataiju zbog ofsajda, dok je jedan od najboljih igrača srpskog tima promašio i penal.

Pred utakmicu sa Metalcem u Superligi (ponedjeljak 15.55 časova) trener Dejan Stanković pričao je o raznim temama. Od duela u Škotskoj, do svega što očekuje njegovu ekipu, otkrio je i da je napravljena promjena oko izvođača penala.

"Sigurno će sada Ohi šutirati penale, to je ozbiljna 'boljka' ako je penal 50 posto, onda zamislite koji su to statistički problemi. Nadam se da će u budućnosti naši igrači biti mirniji. Treba mirno na dođu na loptu i da daju gol, tako da će Ohi sada vjerovatno šutirati penale", rekao je Stanković.

Poslije tog duela je pričao sa kolegom iz Rendžersa Đovanijem van Bronhorstom.

"Pričao sam sa njim poslije utakmice, sam je rekao da kada neko samo pogleda rezultat 3:0 je velika pobjeda za njih. Ako je neko odgledao utakmicu, vidio je da je to bio samo jedan egal meč, kvalitetan i čvrst sa dosta šansi. Vidimo se za sedam dana da odigramo drugo poluvrijeme."



Veruje Dejan da pred punom "Markanom" njegov tim može da napravi veliki preokret.

"Pred punim stadionom, to je ono što sam izjavio u Škotskoj, ovoga puta bih baš volio da im pokažemo kako to 'grmi' i kako je teško igrati kod nas. Vjerujem da će stadion biti pun, a to mijenja dosta stvari. Uvijek sam ponavljao da je Zvezdin navijač dvanaesti igrač na terenu stopostotno i od toga ne odustajemo. 3:0 je veliki rezultat, ali mi smo tamo uspjeli da postignemo tri gola, promašimo penal i imamo dvije do tri zaista dobre šanse. Dali su nam nešto, popustili pred našim naletima. Glupo bi bilo da spustimo gard, predamo se unaprijed, to sigurno nećemo uraditi. Uz pomoć punog stadiona sve je moguće. Vidjeli ste i sami, jeste bio poraz. Da se ne ponavljam sada 50 puta. Igrom smo zadovoljni, ali nismo sitnicama. Prekid, promašen penal, slabo izvođenje prekida to su sitnice tehničke prirode koje mogu da se poprave. Možemo to da ispravimo, nisam nezadovoljan i nismo klonuli duhom, naprotiv."

Analizirao je ponovo dešavanja iz Glazgova, žali zbog nekih šansi...



"Sigurno kad gledamo rezultat to su teški porazi, ali komentarišem samo Crvenu zvezdu. Ko je gledao utakmicu mogao je da vidi, možda smo trebali da izgubimo, ali ne tim rezultatom po prikazanoj igri i time kako smo se borili. Zaslužili smo barem jedan ili dva gola. Sada razmišljamo o prvenstvu, kada završimo Metalac imaćemo tri dana da spremimo utakmicu. Nadam se da ćemo biti pravi, kao što smo bili u prvom meču, da ispravimo greške koje se tiču prekida za i protiv. To je jedino o čemu smo pričali i damo više značaja nego što smo dali. Mislim da je poslije puta kada smo stigli u pet ujutru iz Glazgova, pomjeranje za jedan dan dobro došlo našoj ekipi. Zahvalio bih se svima koji su izašli u susret, iza nas je putovanje, utakmica, stres, pomjerili smo za jedan dan, ništa strašno."

Slijede nove obaveze u Superligi, neće biti odmora za najbolje.

"Niko od igrača nije tražio odmor, momci su spremni i dobro izgledaju. Istrošili su se, ali je to sve regulisano. Dobro smo odmorili i dobro smo spremili utakmicu, tako da nema izostanaka na našu sreću. Nema razloga da odmaramo Borjana, spreman je. Bio je malo prehlađen, ali ništa strašno. Tako da je Borjan na golu sutra sigurno."



Nada se da će njegovi izabranici doći do tri boda protiv Metalca i nastaviti trku za titulu pošto je Partizan kiksnuo protiv Napretka.



"Uvijek je dobro kada iz prve dvije šanse postigneš gol, “slomiš” otpor protivnika odmah na početku, ali utakmica traje 90 minuta. Imamo snage da nametnemo naš ritam, izaći ćemo najjače što možemo, da li će to biti u 15, 25 ili 17 minutu, bitno nam je zadržimo odnos koji smo imali u prethodnih par utakmica, taj ritam, i da se kući vratimo sa tri boda. Sigurno da je Stuparević najveća prijetnja, neko ko ima iskustva, dobar špic, talentovan, kako on tako i ekipa Metalca cijela. Borba za opstanak je kod njih, tako su im bodovi veoma važni. Gledaćemo da anuliramo sve njihove dobre strane", zaključio je Stanković.

