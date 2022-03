Zvezda je bolja od rezultata, zato ima o čemu da mašta: Prekidi i Kataijev košmar, a sad Marakana mora da grmi!

Iako Crvena zvezda nije odigrala loš meč u Glazgovu, rezultat koji je upisan ne daje joj velike šanse da se nada plasmanu u četvrtfinale Lige Evrope. Ipak, revanš bi mogao da donese čudo, a navijači vjeruju da će se klubu "vratiti" za događaje sa Ajbroksa.

Da je poraz Crvene zvezde u Glazgovu (3:0) ubjedljiviji nego što bi trebalo da bude mogli su sinoć - a vjerovatno i jutros - da vam kažu i Dejan Stanković i Đovani van Bronkhorst. Obojica trenera bila bi u pravu, kako formulisali tu rečenicu, jer je Zvezda igrala mnogo bolje od rezultata koji je ostvarila.

Da se navedu samo tri poništena gola, odbranjen penal i pogođena prečka, pa zvuči gotovo nevjerovatno da je Zvezda ubjedljivo poražena. Statistika je bila na njenoj strani, Rendžers je prijetio isključivo iz prekida, a kako se to nekad govorilo - fortuna je okrenula leđa.

Šta je bilo dobro, šta mora da bude bolje, ko je gdje griješio i čemu Zvezda može da se nada u revanšu? To su odgovori koje je sada potrebno pronaći.

NIJE REALNO, NIJE!

Pogledajte detalje sa utakmice u Glazgovu:

Da li je Dejan Stanković negdje pogriješio? Ne. Evropski meč u mjesecu martu njegov tim otvorio je golom u trećem minutu i da je Aleksandar Katai bio nekoliko centimetara "tanji", to bi bio trenutak koji lomi meč. Da je isti slučaj bio nešto kasnije kada mu je poništen drugi pogodak, Zvezda bi se potpuno vratila u meč.

Da je Katai pogodio sa bijele tačke za 2:1, Zvezda bi prezadovoljna donijela taj rezultat u Beograd, napala Rendžers pred preko 50.000 svojih navijača koji vjeruju u evropsko četvrtfinale i - budimo realni - imala velike šanse da se tamo nađe.

Penal Slavoljuba Srnića, aktiviranje Alfreda Morelosa, poništen gol El Fardua Bena i sve ostale sporne odluke bile su potpuno opravdane, ali ovakav splet okolnosti na štetu jednog srpskog kluba stvarno dugo nismo vidjeli u Evropi. Šta je Zvezdi falilo? Jako je teško reći jer i dan kasnije deluje da su crveno-bijeli imali sve.

Možda je samo bilo pogrešno raspoređeno, pošto je xG - očekivani golovi na meču - bio na strani crveno-bijelih. Kaže softver da je Zvezda mogla da postigne 2,4 naspram Rendžersovih 1,65 golova.

NE PREKIDAJ, NI SLUČAJNO

"Po mom mišljenju, osim tih prekida, oni nisu imali šanse", rekao je Aleksandar Dragović na konferenciji na kojoj je i opsovao... Teško je formulisati, a da ne zvuči kao izgovor, ali Crvena zvedza je bila ravnopravan rival ekipi Rendžersa. Osim tri prekida iz kojih su "padali" golovi i još nekoliko njih koji su stvorili haos u kaznenom prostoru, Rendžers nije umio da ugrozi Zvezdu.

Znao je tim Dejana Stanković da je Džejms Tavernije specifičan fudbaler koji šalje dirigovane lopte na glavu svojih saigrača, znali su defanzivci Zvezde da su Goldson i Balogun opasnost u skoku, a da će Alfredo Morelos iskoristiti sve što mu se servira u kazneni prostor. Znali su i nisu uspjeli da spriječe.

Dok je Zvezda željela da igra fudbal, Škoti su se oslonili na klasičan ostrvski stil, ono što se u njihovoj domovini igra već decenijama. Da ne kažemo vijekovima... I što se tiče tih kornera, auta, slobodnih udaraca ili svih ostalih prilika da se lopta ubaci pred Borjanov gol, Zvezda će morati bolje. Rekli su to noćas Stanković i Dragović, a iskusni defanzivac koji je igrao Bundesligu i Premijer ligu, upisao skoro 100 nastupa za Austriju i već jednom gostovao na Ajbroksu zna da greške moraju da se isprave. Njegove, Čupine, bilo čije!

KOŠMARNO VEČE ALEKSANDRA KATAIJA

Da su priznati svi golovi koje je sinoć postigao Aleksandar Katai i da je ofanzivac Crvene zvezde realizovao penal koji je Alan Mekgregor zaustavio - danas bismo pričali o spektakularnom meču Crvene zvezde i jednom od najboljih mečeva srpskih fudbalera u evropskim takmičenjima poslednjih... Pa, vjerovatno tridesetak godina.

Pogodio je u trećem minutu - ofsajd. Pogodio je desetak minuta kasnije - ofsajd. Nije pogodio sa bijele tačke, još deset minuta kasnije. Snimak je pokazao da je Mekgregor ostao lijevom nogom na liniji dovoljno dugo, a njegova intervencija potpuno je slomila moral crveno-bijelih.

Do tog trenutka su igrali fudbal, bili bolji rival na Ajbroksu i mučili odbranu Rendžersa. Nakon toga, kao da su prestali da vjeruju u sebe. Vidjelo se to delimično na licu Aleksandra Kataija, ali i njegovih saigrača koji kao da su počeli da shvataju da im pobjeda, ili bar neriješen rezultat, izmiče iz ruku. Klizilo je, centimetar po centimetar, baš kao što se pomijeraju one linije koje su VAR tehnologiji omogućile da dva puta "uhvati" u ofsajdu ofanzivca iz Srbobrana.

DOMAĆI ZADATAK

Navijači Crvene zvezde bez ikakve sumnje važe za jedne od najboljih u Evropi, posebno nakon što su u prethodnih nekoliko godina imali priliku da se na velikoj sceni predstave sjajnim koreografijama. Tokom uspješnih pet godina nadglasane su neke od najboljih navijačkih grupa Evrope, a svijetu ponovo skrenuta pažnja na grmljavinu sa stadiona "Rajko Mitić". Ako je neko uspio da postavi domaći zadatak navijačima Zvezde...

Pitajte bilo koga ko je sinoć prošao pored stadiona u Glazgovu. Navijači domaćeg tima vjerovali su u uspeh svog tima i od prvog do posljednjeg minuta treslo se kako se inače trese u Beogradu, na stadionu crveno-bijelih. I kada su gosti postizali golove koji su poništeni, i kada je dosuđen penal za srpskog šampiona, i kada je Kanga raspalio u prečku...

Znali su domaći navijači, jedna fudbalski izuzetno pismena grupa ljudi, da ulije timu energiju kada god je to bilo potrebno. Snaga koju su davali bila je dovoljna za ubjedljivu pobedu, a na to može da se odgovori samo većom energijom. Crvena zvezda će 17. marta dočekati Rendžers i veoma je bitno da se tada sa tribina začuje ljubav prema klubu.

Pa kako drugačije pokazati igračima da su u ubjedljivom porazu u osmini finala Lige Evrope zapravo pokazali dovoljno dobru igru čak i za visoke standarde ponekad razmažene publike crveno-bijelih?