Tata, da odbranim penal i da zajedno osvojimo trofej! Filip Stanković o ocu Dejanu: Znam, sa mnom bi bio kao sa svima!

Filip Stanković odlično brani za Folendam i nada se da će mu se jednog dan ukrstiti putevi sa očevim.

Talentovani srpski golman Filip Stanković(20), inače sin trenera Crvene zvezde, napravio je pravi potez u karijeri kada je ljetos odlučio da ne čeka priliku na klupi Intera i da su mu važniji minuti, pa makar to bilo daleko od Italije.

Stigla je ponuda holandskog drugoligaša Folendama i brzo je zauzeo mjesto među stativama. Ove sezone je branio ukupno na 22 utakmice i sačuvao je mrežu na osam susreta, a u intervjuu za "Kalčomerkato" poručuje da bi volio da sa njima dogodine igra i u Erediviziji, dok mu je naravno cilj i da se vrati u Inter.

Ambiciozni čuvar mreže je mnogo naučio u klubu u kome je njegov otac legenda, najviše od njegovog nekadašnjeg saigrača Žulija Sezara, dok je i sam Dejan Stanković imao uticaj na njegovu karijeru.

"Kada sam bio mali osjećao sam veliko zadovoljstvo dok pričam sa njim o fudbalu. Sjećam se kako je uvijek bilo zabavno nakon pobjeda Intera, obukao bi me u dres 'nerazura' i odveo u Apijano. Na kraju treninga izvadio bi dvije-tri vreće lopti i šutirao mi na gol. Pokušavao je da gađa dalju stativu i govorio mi je da moram da krenem na loptu i prije šuta, a to s obzirom na njegov udarac nije pravilo razliku...", prisjetio se Filip Stanković.

Mladi golman se već nekoliko puta dovodio u vezu sa dolaskom u Crvenu zvezdu, koja traži nasljednika Milanu Borjanu, a upitan da prokomentariše da li bi volio jednog da igra za oca, Filip ovako odgovara...

"To mi je još jedna želja, iako razumijem da će to možda biti teško. Znam da bi sa mnom postupao kao sa svim ostalim igračima, ali sanjam da smo u istom timu i da je 1:1 na nekoliko minuta do kraja, pa da ja odbranim penal i da poslije toga podigne novi trofej. To bi bilo dvostruko slavlje, da vidim kako slavi zahvaljujući meni", nasmijao se Stanković.

Trener Crvene zvezde ima još dva sina - najstarijeg Stefana (22) koji je odustao od fudbala prije nekoliko godina i najmlađeg Aleksandra (16), kapitena u mlađim kategorijama Intera i reprezentacije Srbije.

