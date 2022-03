Rekao sam Dejanu Stankoviću za tog malog! Piksi pričao sa Dekijem o Zvezdinom biseru - evo šta mu je kazao!

Razgovarali su o njemu i prije nego što je postao selektor

Mladi štoper Crvene zvezde Strahinja Eraković zaslužio je dobrom igrom protiv Rendžersa velike pohvale svog trenera Dejana Stankovića, a dan kasnije o njemu je govorio i selektor "A" reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi.

Šef struke "orlova" otkrio je da je odavno uočio talenat mladog štopera i da je na to ukazao Stankoviću i prije nego što je postao selektor Srbije.

"Prošle godine sam Dejanu Stankoviću rekao u neformalnom razgovoru za tog malog Erakovića, a nisam ni bio selektor, možda je bio januar. Rekao sam mu da sam gledao neke utakmice i da pokazuje zaista odličan potencijal. Drago mi je da nisam pogriješio u tome i da on strašno dobro napreduje. To se vidi iz utakmice u utakmicu, ali naravno, nije ni on bio nešto standardan prošle godine ako ćemo da gledamao njegovu minutažu. Razvija se u dobrom pravcu i to dosta raduje, to je veliki benefit za srpski fudbal, jer je on na kraju krajeva i reprezentativac, već nosi dres sa državnim grbom za mladu reprezentaciju", rekao je Piksi.

Pročitajte sve poruke selektora Stojkovića sa konferencije za novinare uoči utakmica protiv Mađarske i Danske. Uoči početka obraćanja, objavljen je i Piksijev spisak za te proljećne provjere reprezentacije.

