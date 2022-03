Ser Aleks me zvao, a ja sam mu rekao da odj**e! Runi je imao 14 godina, ali je zbog jedne želje odbio Mančester junajted

Ipak, kasnije je došao u Mančester i postao klupska legenda i najbolji strijelac u istoriji Junajteda.

Vejn Runi je često tokom karijere umio da iznenadi i svojim potezima i svojim izjavama, kako na terenu, tako i van njega. A sada je ponovo učinio nešto slično.

Menadžer Derbi Kauntija i legenda Mančester junajteda prisetio se ranih tinejdžerskih dana kada je ser Aleks Ferguson želio da ga kao dijete dovede u redove kluba sa "Old Traforda."

U intervjuu za britanski "San", Runi je govorio o svojoj trenerskoj karijeri, ali i periodu provedenom u Mančester junajtedu.

"Ponuđen mi je posao u Evertonu, ali želim da budem trener Mančester junajteda. Znam da trenutno nisam spreman, ali moram da isplaniram sve što radim kako bih bio siguran da će se to jednog dana dogoditi", siguran je Runi.

On je otkrio i kako je u Mančester junajted mogao da stigne pet godina ranije. Stigao je 2004. sa 19 godina, u transferu vrijednom 37.000.000 evra. Ipak, sve je moglo da se dogodi kada mu je bilo tek 14 godina. Ser Aleks Ferguson ga je lično nazvao, a Runi je i tada bio karakteristično prgav.

"Ser Aleks Ferguson je pokušao da me dovede kada sam imao 14 godina. Pričao je sa mojom majkom preko telefona. Rekli su mi: 'Aleks je na telefonu, Mančester junajted hoće da te dovede'. Rekao sam: 'Reci mu da odj**e. Hoću da igram za Everton. Onda, kako je vrijeme prolazilo, shvatio sam da moram da igram za Aleksa Fergusona. On je i razlog zbog kojeg sam potpisao za Junajted."

Bilo je priče i o Kristijanu Ronaldu i Riju Ferdinandu, svojim bivšim saigračima iz Junajteda.

"Kristijano je bio toliko dobar i istovremeno toliko iritantan. Vjerovatno više nije toliko dobar, ali vjerujem da je i dalje podjednako iritantan. Ja sam Englez, on je Portugalac. Kada smo igrali, nije me zanimao uopšte. Tada nije bio moj drugar. Ali čim bi se utakmica završila, ponovo bismo bili prijatelji. Rio je vrhunski igrač, ali je arogantan. Dobijaš ogroman novac u Junajtedu samo da bi šutirao loptu u mrežu. Onda jednostavno radi to. Rekao sam mu: 'Radi svoj posao, dodaj mi loptu, dodaj je Ronaldu. Prestani da stojiš tu i da se igraš sa loptom'. Rio je vrhunski momak, ali bi ponekad zaboravljao da je defanzivac", rekao je Vejn Runi.