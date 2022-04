Moramo da imamo ovoliku "onu" stvar: Piksi rukama pokazao šta jedino traži od svojih igrača!

Hit izjava srpskog selektora

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Cijela Srbija iščekuje petak u 18 časova i žrijeb za Svjetsko prvenstvo u Kataru (21. novembar - 18. decembar), a selektor Dragan Stojković Piksi u zemlji domaćinu miran dočekuje imena rivala.

U izjavi koju je prenio sajt Fudbalskog saveza Srbije, Stojković je sa zadovoljstvom otkrio da je reprezentacija imala pozive vodećih fudbalskih sila da igra prijateljsku utakmicu protiv njih u martu.

"U ovom martovskom terminu smo imali pozive svih najvećih selekcija, mislim da se to prvi put u istoriji dešava, da Nijemci, Francuzi, Englezi, Belgijanci, Danci... Da svi hoće da igraju sa tobom. To je pokazatelj da imaš respekt, da te poštuju i cijene. Nije samo utakmica u Portugalu, koja je napravila bum, ona je jedna od mnogo važnih, ali pratile su se igre tokom kvalfikacija. Igrali smo hrabro, odvažno, ofanzivno, nije postojao ni promil straha da nećemo uspjeti. Vjerovali smo do kraja da će finale biti u Portugalu, što se i desilo. To je po meni bila istorijska pobjeda, može da priča ko šta hoće, ali tek za 10-20 godina pričaćemo koliko je to bilo važno i na koji smo način to ostvarili".

Na podsjećanje da je selektor Hrvatske Zlatko Dalić rekao da nikako ne bi volio reprezentaciju Srbije u istoj grupi na Mundijalu, Piksi je otpio gutljaj kafe, pa kratko komentarisao:

"Prihvatam tu informaciju kao normalnu, ništa spektakularno. Poznati su odnosi na našim prostorima. Mislim da iz tog razloga ne bi htio, mislim da je iz tog razloga", rekao je Stojković. Kada mu je objašnjeno da je Dalić naglasio da misli isključivo na fudbalski kvalitet, Piksi je odgovorio: "Hvala mu, na nama je da se dokazujemo, da ne pogriješi".

PIKSI ČESTO PONAVLJA JEDNU RIJEČ

Izvor: screenshot/FSS

"Dokazivanje" je riječ koju Stojković često koristi u razgovorima o svom timu.

"Biti među 32 zemlje na najvećoj smotri je zaista veliki uspjeh, iako ne treba da od toga pravimo čudo. Jedna Italija ne ide na Svjetsko prvenstvo i šta dalje da pričamo. Portugal se namučio, Kolumbija, Čile, Švedska ne idu... Sačuvaj Bože. To je velika satisfakcija i dobra platforma da se nastavi. Ne da se uživa u tome, već da idemo da se dokazujemo iz meča u meč".

Cilj Srbije na Mundijalu se zna - da prođe grupu.

"Da bi nešto napravio, moraš prvi korak da napraviš, a to je da prođeš grupu. Vidjećemo ko će biti u grupi, ali ko god da bude u grupi, cilj će ostati da se kvalifikujemo. Nema tu alibija, ko god nam bio u grupi, a biće jak tim, to je definitivno. Cilj je da odemo u osminu finala, u nokaut fazu. Zato smo ovdje. Ne dolazimo ovdje da se kupamo, da se slikamo, da nam bude lijepo i da odemo kući poslije tri utakmice. Kad smo već tu, idemo da damo sve od sebe. Poseban je osjećaj, jer su kvalifikacije jedno, prijateljski mečevi nešto treće, a sam Mundijal je nešto što tjera bukvalno da daš i ono što misliš da ne možeš. Da i to što nemaš izmisliš i daš na terenu".

"Potpuno nam je svejedno, moraćemo sa nekim da igramo... Ako smo iskrvarili i pokazali da znamo da igramo fudbal koji treba, ne vidim razlog da ne nastavimo u tom smislu. Igračima nikad nisam rekao da neka utakmica mora da se dobije, mora samo da se umre, jer živimo takvim životom, koji ima svoj početak i kraj, ali da damo sve od sebe, da smo hrabri, da imamo onu stvar ovoliku, to moramo da imamo" dodao je selektor i gestukulacijom pokazao na šta misli - mada je bilo sasvim jasno, kao što je jasno da Srbija sa njim na klupi to ponovo ima.