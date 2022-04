Ovo je himna Svjetskog prvenstva! Uz nju ćemo gledati fudbal - da li su uspjeli da nadmaše Šakiru?! (VIDEO)

Svjetsko prvenstvo u Kataru pratiće niz pjesama, a prva od njih trebalo bi da parira himni iz 2010. godine. Ima prizvuk Afrike, ali i Amerike i Azije!

Izvor: YouTube/FIFA/Printscreen

Znate uz šta ćete đuskati cijele zime?

FIFA je predstavila prvu zvaničnu pjesmu za Mundijal u Kataru, već se zna da će ih biti još, a njen ritam veoma je zarazan. Djeluje da su ovakvom numerom organizatori Svjetskog prvenstva pokušali da zasjene Šakiru i njenu pjesmu "Vaka Vaka" koja je postala hit 2010. godine.

Prva pjesma koja najavljuje Mundijal u Kataru je R&B i rege fazonu, veoma veselog ritma i nastala je kombinacijom stilova sa različitih krajeva planete. U njenom stvaranju učestvovali su umjetnici sa više kontinenata, a izvode je Amerikanac Trinidad Kardona, zatim David koji je zadužen za afrobit dio i Aiša koja u ovoj numeri predstavlja Katar.

Pjesma se zove Hayya Hayya (Better Together), a pored fudbalskih stadiona možemo da je zamislimo kako se pušta i u diskotekama ili u barovima na plaži. Mogla baš na to i asocira pijesak na kojem je sniman spot u kojem mogu da se vide zastave zemalja učesnica, a koji je kasnije izmontiran sa legendarnim trenucima.

Tako se tokom snimka vide i kultne ličnosti Mundijala poput Dijega Maradone, Rožea Mile, Zinedina Zidana, Kristijana Ronalda, Nejmara,...

Poslušajte pjesmu koja će biti hit naredne jeseni: