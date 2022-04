Dostojanstven oproštaj od legende Borca Nenada Gavrilovića: Dragi "borčevci", naša porodica je ostala bez velikog Nene!

Fudbalski klub Borac na čelu sa predsjednikom Stojanom Malbašićem dostojanstveno se u utorak oprostio od klupske legende Nenada "Nene" Gavrilovića, koji je preminuo u 75. godini života.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prvi tim crveno-plavih zajedno sa aktuelnim trenerom Tomislavom Ivkovićem i stručnim štabom prisustovovao je komemoraciji Nenadu Gavriloviću u banjalučkom Banskom dvoru.

Nenad "Neno" Gavrilović je kompletnu igračku i najveći dio trenerske karijere posvetio upravo banjalučkom klubu, s kojim je kao pomoćnik Husniji Fazliću 1988. godine ostvario najveći uspjeh u klupskoj istoriji osvojivši Kup maršala Tita senzacionalnom pobjedom u finalu 11. maja na stadionu JNA nad Crvenom zvezdom.

Takođe, pomagao je u radu i šefu struke Draganu Vukši, sa kojim je 2001. godine tadašnju selekciju Borca odveo do prve titule šampiona Republike Srpske.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Na komemoraciji povodom njegove smrti, najprije je riječ uzeo Stojan Malbašić, prvi čovjek kluba sa Gradskog stadiona.

"Dragi moj Neno, bio si nam saborac, učitelj, legenda, a Gradski stadion bio je tvoja druga kuća. Generacija su prolazile s ti si uvijek bio tu. Od tebe sam naučio šta Borac znači za naš grad. Učio si nas da budemo ljudi, a vremenom smo postali prijatelji. Sjećam se koliko si volio Borac. Na žalost, našao si se u grupi radnika koji su dobili otkaz, načinjena ti je nepravda, ali si jedini došao u klub da se dogovorimo. Dragi Neno, nikada te nećemo zaboraviti 'sve dok Vrbas Banjalukom teče'. Hvala ti za sve", rekao je vidno utučeni Malbašić.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Ispred Fudbalskog saveza Republike Srpske od pokojnog Gavrilovića se oprostio Goran Đukić, nekadašnji prvotimac, kapiten i sportski direktor banjalučkog kluba.

"Za sve nas on je bio čika Neno, bio je više od trenera, skoro kao otac. Tu sam da u ime FSRS i predsjednika Vice Zeljkovića izrazom saučešće Borčevoj porodici. Volio je Borac, bio je sinonim za klub, uvijek je prilazio igračima sa ljudske strane. Slava mu", rekao je Đukić.

Novinar i publicista iz Banjaluke Tomo Marić izrazio je najdublje saučešće svima povodom smrti Nenada Gavrilovića, kojeg je okarakterisao kao fudbalsku i ljudsku "gromadu".

"Postoje ljudi koji porastu u gromadu, što prema balkanskim pravilima izazove zlobu i zavist. Ali imaju neki koji to postanu i ostanu još veći i poštovani. A takav je bio Neno Gavrilović. Možda je korijen takvog života ponio vaspitanjem iz roditeljske kuće. Fudbal je za njega bio viteštvo, a Borac ne samo fudbalski klub već druga kuća. Da li smo mu mi na isti način vratili, neka se svako od nas zamisli. Po meni, on je jedan od stubova koji velikim čini Borac, kao i grada Banjaluke. On je sebe utkao u klub. U pitanju je generacija koja je širom otvorila vrata Borca u Jugoslaviji. Često sam ga posjećivao u bolnici i najčešće smo ćutali, a ispričamo se u tom ćutanju", rekao je Marić.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prema njegovim riječima, jedna zajednička fotografija mu znači najviše od mora drugih sa poznatim i slavnim fudbalerima koje je tokom novinarske karijere imao sreću da upozna.

"Na fotografiji smo Josip Joco Pelc, Neno i ja. Ova mi je draža od onih sa Peleom i Dijegom Maradonom. Neno je biran tri puta u idealan tim Borca svih vremena i to od strane desetina hiljada ljudi. Bio je častan i veliki, a nama ostaje obaveza da čuvamo uspomenu na njega. Ne samo deklarativno već ma svaki način kako bismo oprali i svoju savjest zbog onoga što je spomenuo i Malbašić. Veliki su veliki u svakoj prilici i svakoj situaciji. On nije bio samo veliki, on je bio možda najveći od svih nas 'borčevaca'", rekao je Marić i pozvao prisutne da "gromoglasnim aplauzom" isprate Gavrilovića u vječnost.

Uslijedio je "standing ovation" za našeg Nenu.

Od 13.00 Nenad Neno Gavrilović će biti sahranjen na Pobrđu.