Vratili smo Zvezdu gdje pripada! Stanković pred Kup o svemu, osim o Kataiju - Ne treba trošiti riječi na njega

"Uradićemo sve da ove sezone odigramo maksimalni broj utakmica"

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda u srijedu od 18.30 časova igra za plasman u polufinale Kupa Srbije protiv TSC-a. Dejan Stanković otkrio je u najavi tog meča da još nije "prelomio" u kojoj formaciji će nastupiti njegov tim.

"TSC želi da igra fudbal, a trener Lazetić forsira svoj stil gdje god da radi. Svaka njegova ekipa ima identitet i tako će biti i sutra. Jedna utakmica se igra, "nokaut" faza i svašta može da bude. Ne želimo kiks, već da dođemo do zacrtanog cilja u svakom takmičenju. Poslije današnjeg treninga ćemo još dodatno utvrditi neke detalje oko toga da li ćemo na teren izaći sa dva špica ili ne, ali sutra nas očekuje novo finale. Što se zdravstvenog biltena tiče, Borjan i Ivanić su dobro, obojica su odmarali, a jedini na koga ne mogu da računam je Pićini. On je počeo da trenira sa nama i očekujem ga brzo u pogonu", rekao je Stanković i ukazao na to da bek još vuče problem iz revanša protiv Glazgov Rendžersa.



U Zvezdi nema posebnog fokusa na pojedince iz TSC-a, već se cijeli tim usmjerava isključivo na sopstvenu igru.

"Gledaćemo da se mi nametnemo, nećemo razmišljati o pojedincima iz TSC-a. Želimo da sve zavisi od nas, kao što to prikazujemo u posljednjih nekoliko utakmica gdje se trudimo da nametnemo ritam ofanzivom i pritiskom na protivnika, te da svaku grešku rivala iskoristimo".

Stanković je, očekivano, bio posebno upitan za sjajan nastup Aleksandra Katija u Nišu, gdje je "desetka" Zvezde dala tri gola u ubjedljivoj pobjedi.

"Ne treba trošiti riječi na Kataija. Činjenica je da ekipa radi sjajan posao i da uvijek 'iskoči' pojedinac. U Nišu je to bio Katai, čije kvalitete svi dobro znamo. Nekada gledamo da ga oslobodimo većeg defanzivnog posla, to funkcioniše za sada i želim mu da nastavi ovako".

Poput svog kolege sa klupe Partizana Aleksandra Stanojevića, i Stanković je govorio o "duploj kruni". Objasnio je koliko je sutrašnji meč značajan za odbranu jednog od dva trofeja.

"Volio bih da se to desi. Imamo svaku priliku za to, s obzirom na to da smo vratili Zvezdu tamo gdje pripada. Sutra imamo šansu da uđemo u polufinale i napravimo još jedan korak bliže trofeju. Uradićemo sve da odigramo maksimalan broj utakmica ove sezone".

